Últimas noticias conciertos de Bad Bunny en Madrid: invitados, canciones exclusivas y famosos en La Casita
Bad Bunny ha establecido sede en Madrid. DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour tiene diez fechas cerradas en el Metropolitano Air Riyadh y la atención está fijada en el artista desde el primer show. Interesa saber desde qué hace en su tiempo libre a qué artistas son los invitados a cada concierto y, por supuesto, qué famosos han bailado en La Casita. Te lo contamos todo para que no te pierdas detalle de la residencia de Benito Antonio en Madrid.
A qué hora empieza el cuarto concierto de Bad Bunny en Madrid
El horario de los 10 conciertos de Bad Bunny en Madrid es el mismo cada día. Las puertas se abren a las 17:00 horas, dos horas antes de la actuación de los teloneros y tres horas antes de empezar el espectáculo del puertorriqueño:
- 13:00 - Apertura de parking y consigna
- 17:00 - Apertura de puertas
- 19:00 - Chuwi (teloneros)
- 20:00 - Bad Bunny
- 23:00 - Fin del concierto
En general los conciertos duran cerca de dos horas y 50 minutos aunque es un horario orientativo ya que siempre puede haber algún retraso.
Cómo se elige a las personas que entran en La Casita de Bad Bunny
Al ver las imágenes del público bailando en La Casita llegan las dudas: ¿Quién puede entrar?
Aunque muchos son rostros conocidos, probablemente invitados por las marcas, existe un grupo de anónimos con entrada normal que acaba en este escenario B bailando con Bad Bunny.
Durante los shows la producción está pendiente de los fans con el objetivo de elegir a un seguidor o grupo de seguidores que puedan vivir este momento único con el puertorriqueño. Los espectadores ya han fichado al reclutador, que se pasea generalmente a lo largo de la pista o junto a la barrera de La Casita para escoger a los asistentes que podrán vivir esta experiencia VIP.
Tampoco es que haya muchas opciones. La capacidad de La Casita es limitada. Según un artículo de la revista AD, entrarían 30 personas en el interior, 15 en el balcón y hasta un máximo de 20 personas en el techo en caso de utilizarse.
Los invitados de La Casita de Bad Bunny
No solo es una cuestión de música, los conciertos de Bad Bunny en España están dando mucho que hablar por los invitados a La Casita, el stage B de la gira.
En los dos primeros conciertos en Madrid hubo polémica por el perfil de los invitados no famosos —la mayoría mujeres jóvenes y normativas—, aunque parece que en el tercer show se corrigió ligeramente esta tendencia.
El perfil de los famosos varía bastante de una noche a otra. Pueden ir desde Marta Ortega y Ester Expósito en la primera noche a Los Javis en la segunda o el actor Noah Schnapp en el tercero. ¿Quién será la sorpresa del cuarto concierto?
La canción exclusiva de los conciertos de Bad Bunny
Al setlist fijo de los shows, Bad Bunny añade cada noche una canción exclusiva y no tiene por qué ser una colaboración con el artista. De hecho, en Barcelona, Bad Gyal se unió al primer show para cantar Yo perreo sola y la canción exclusiva de la cita fue La Santa.
En Madrid sí que ha habido (al menos en los tres primeros conciertos) conexión entre el invitado y el tema sorpresa:
- Adivino (Madrid, España), junto a Myke Towers
- Teléfono Nuevo (Madrid, España), junto a Luar la L
- FINA (Madrid, España), junto a Young Miko
Los invitados de los tres primeros conciertos de Bad Bunny
Aunque en la primera parte de la gira Bad Bunny no llevó invitados a los conciertos de las ciudades con varias fechas, en España está siendo diferente. En Barcelona contó con Bad Gyal y Bryant Myers y en Madrid ha llamado a Myke Towers, Luar la L y Young Miko para los tres primeros conciertos.
Además de la canción exclusiva del show junto a Bad Bunny, cada a interpretado varios temas propios.
Myke Towers
- Adivino (Canción exclusiva)
- Diosa
- La playa
- LALA, La falda
- Si se da
- WHAT U NEED?
Luar la L
- TELÉFONO NUEVO (Canción exclusiva)
- Caile
- Side Bitch
- No Te Quieren Conmigo
Young Miko
- FINA (Canción exclusiva)
- BIAF <3
- Chulo pt.2
- WASSUP.
Los diez conciertos de Bad Bunny en Madrid
El sábado 30 de mayo llegó el gran día para los fans de Bad Bunny. Después de pasar por Barcelona y Lisboa, el puertorriqueño aterrizó en el estadio Metropolitano Air Riyadh de Madrid para establecer una residencia de diez días con final programado para el lunes 15 de junio.
DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour llegó a la capital para hacer bailar a los fans del intérprete de NUEVAYoL y despertar la curiosidad de los no tan fans. Cada mañana postconcierto, las búsquedas se repiten en redes: cuál fue el invitado, cuál la canción exclusiva y qué famosos se pasaron por La Casita.
Repasa aquí las fechas de los diez conciertos para no perderte detalle de lo que pase en cada show.
- Sábado, 30 de mayo
- Domingo, 31 de mayo
- Martes, 2 de junio
- Miércoles, 3 de junio
- Sábado, 6 de junio
- Domingo, 7 de junio
- Miércoles, 10 de junio
- Jueves, 11 de junio
- Domingo, 14 de junio
- Lunes, 15 de junio