Últimas noticias conciertos de Bad Bunny en Madrid: invitados, canciones exclusivas y famosos en La Casita

Cómo se elige a las personas que entran en La Casita de Bad Bunny

Al ver las imágenes del público bailando en La Casita llegan las dudas: ¿Quién puede entrar?

Aunque muchos son rostros conocidos, probablemente invitados por las marcas, existe un grupo de anónimos con entrada normal que acaba en este escenario B bailando con Bad Bunny.

Durante los shows la producción está pendiente de los fans con el objetivo de elegir a un seguidor o grupo de seguidores que puedan vivir este momento único con el puertorriqueño. Los espectadores ya han fichado al reclutador, que se pasea generalmente a lo largo de la pista o junto a la barrera de La Casita para escoger a los asistentes que podrán vivir esta experiencia VIP.

Tampoco es que haya muchas opciones. La capacidad de La Casita es limitada. Según un artículo de la revista AD, entrarían 30 personas en el interior, 15 en el balcón y hasta un máximo de 20 personas en el techo en caso de utilizarse.