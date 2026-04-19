Dani Fernández tiene que operarse tras su caída en el concierto de Valencia: "Podría haber sido peor"

Dani Fernández celebró su segundo concierto en el Roig Arena de Valencia este sábado 18 de abril. En un momento, el artista se cayó desde el escenario y tuvo que suspender el espectáculo durante 25 minutos por el dolor. Sin embargo, continuó el show hasta el final con un brazo en cabestrillo, un vendaje en la mano y un corte en la cabeza. "Mucho me tiene que pasar para no volver a salir, lo siento", dijo.

Tras abandonar el recinto, Dani Fernández acudió al hospital. A las pocas horas, ha compartido un comunicado en forma de vídeo desde la camilla. "Ya estoy en el hospital. Me han dado malas noticias, o mejores de las que podrían haber sido. Podría haber pasado cualquier cosa hoy. Resulta que tengo rotura de ligamentos en el hombro, mañana de urgencias me van a tener que operar", ha informado el cantante.

"No sabemos cómo va a ser la recuperación, así que simplemente quería hacer este vídeo para decir que podría haber sido peor, que estoy bien... Además, todos han actuado muy rápido", ha añadido. Así, ha querido darles las gracias a los profesionales médicos y a todos los seguidores que han estado enviándole mensajes.

"Ya os iré contando qué va a pasar con el resto de la gira"

"Voy a estar un poco fuera y no voy a poder contestar mucho, pero muchas gracias. He intentado terminar el bolo como he podido. Podría haber sido una noche mejor, pero bueno, así ya tenemos algo que contar en el futuro", ha añadido.

Al final, Dani Fernández ha hecho referencia a los próximos conciertos de La Insurrección Tour, pues el 25 de abril tiene programado un show en Pamplona. "Espero que nos veamos lo más pronto posible. Ya os iré contando qué va a pasar con el resto de la gira. Yo quiero, o estábamos hablando con el médico, de estar lo antes posible, pero que no os preocupéis porque os iremos informando lo antes posible", ha zanjado.