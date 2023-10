El emotivo prólogo de '1989 TV' en el que Taylor Swift se ha abierto en canal: cambios, sueños, dolor y agradecimiento

Taylor Swiftacaba de lanzar 1989 Taylor's Version, la cuarta regrabación de su quinto álbum de estudio, que salió hace exactamente nueve años.

En 2014, la intérprete de Style se mudó a Nueva York y escribió un disco pop que revolucionó la industria musical sobre su experiencia de "ensueño:" amigas, fiestas, muchos cambios y diversión en la ciudad que nunca duerme.

Pero la artista ha acompañado este lanzamiento con un prólogo en el que se ha abierto en canal con sus fans sobre su situación hace casi una década, que no fue para nada la que nos quiso mostrar en sus canciones: la artista estaba librando una batalla interna y silenciosa a raíz de los comentarios de la prensa sobre su vida personal.

Pero también estaba cumpliendo un sueño para el que tuvo que sacrificar muchas cosas, pero sus fans siempre estuvieron ahí para ella.

Un corte de pelo y una mudanza: los primeros cambios

"Cuando tenía 24, me senté en un vestidor en el backstage en Londres. Emocionada con anticipación. Mis coristas y compañeros de banda se reunieron alrededor de mí formando un círculo. Las tijeras salieron y miré en los espejos como los pedazos de mi largo y rizado cabello caían al suelo a montones. Ahí estaba yo con mi camisa de botones a cuadros. Sonriendo tímidamente mientras mis compañeros y amigos elogiaban mi corte de pelo. Esto es algo simple que todo el mundo hace, pero yo tenía un secreto, para mí, fue más que un corte de pelo, cuando tenía 24 decidí reinventarme completamente a mí misma. Os preguntaréis ¿Cómo es que una persona se reinventa? En cualquier forma en la que puedo pensar, musicalmente, geográficamente, estéticamente, de comportamiento, motivacional... lo hice con mucha alegría. La curiosidad que había sentido al escuchar los primeros murmullos mientras hacía RED se había amplificado en pulsaciones. Latidos de inquietud en mis oídos. ¿Los riesgos que tomé cuando jugaba con los sonidos pop y las sensibilidades en RED? Quería llevarlos más lejos. ¿La sensación de libertad que sentí cuando viajaba a grandes y ruidosas ciudades? Quería vivir en una", ha comenzado Taylor, explicando su radical corte de pelo y su mudanza a NYC.

Harta del slut shaming

Por aquel entonces, Taylor era conocida como "la chica que le cantaba a sus exnovios" y para ella era casi imposible respirar al lado de una persona del sexo opuesto: siempre iba a relacionarla sentimental o sexualmente con ese hombre y la iban a criticar por ello, algo que le afectó mucho y que decidió tomar medidas drásticas para que dejasen de hablar de ella.

"¿Las voces que habían comenzado a avergonzarme por tener citas como una mujer adulta normal? Quería silenciarlas. Veréis, en los años anteriores a esto, me había convertido en el objetivo de slut shaming, cuya intensidad y ejecución serían criticadas y denunciadas hoy en día. Las bromas sobre la cantidad de novios, menospreciar mi composición como si fuera un acto depredador de una psicópata que estaba loca por los chicos, y los medios alimentaban esta narrativa. Tenía que detenerlo porque estaba empezando a doler. Se convirtió en algo tan claro para mí que no había tal cosa como "tener citas causales", o incluso tener un amigo hombre con el cual podías salir platónicamente. Si me veían con un hombre, se asumía que me acostaba con él, así que juré no salir con chicos, en citas, coquetear o cualquier cosa que pudiera usarse como arma contra mí por una cultura que afirmaba creer en la libertad de la mujer, pero constantemente me trató con los duros códigos morales de la época victoriana. Siendo una optimista consumada, asumí que podía arreglar esto y simplemente cambiaba mi comportamiento".

Tenía amigas, un apartamento en NY, y un sueño

"Juré que no saldría en citas y decidí concentrarme en mí misma, en mi música, mi crecimiento, y mis amistades femeninas. Si solo salía con amigas mujeres, la gente no podía asumir o sexualizar eso, ¿verdad? Aprendería después que la gente podía y lo haría. Pero nada de eso importó en ese momento porque tenía un plan y tenía una conducta tan confiable como una canasta de cachorros golden retriever. Tenía las llaves de mi propio apartamento en Nueva York y tenía nuevas melodías saliendo de mi imaginación, tenía a Max Martin y Shellback que estaban felices de ayudarme a explorar este nuevo paisaje sonoro, estaba enamorada de eso. Hice un nuevo amigo llamado Jack Antonoff quien me había hecho unos tracks geniales en su apartamento. Tenía la idea de que el álbum se llamaría 1989, y haría referencia a grandes sonidos de los 80's y escribiría coros por los cielos. Tenía una sublime e inexplicable fe y corrí directo hacia ello, en tacones altos y un crop top. Había mucho que no sabía en ese entonces, y mirando atrás veo las cosas buenas, ese tiempo de mi vida estaba marcado por el tipo correcto de ingenuidad, hambre por la aventura y la libertad que no había saboreado antes. Resulta ser que el cóctel de ingenuidad, hambre por la aventura y la libertad puede llevar a resacas asquerosas, metafóricamente hablando", ha revelado la artista sobre todos los cambios que la llevaron a 1989.

Agradecida de por vida a sus fans

Y si algo tiene claro la artista, es que de no ser por sus fans, nada de esto hubiese sido posible, por eso ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su inmenso fandom, que la ha apoyado en cada uno de los pasos que ha dado, por mi diferentes que hayan sido entre sí.

"Claro que todos tenían algo que decir, pero siempre lo harán, aprendí lecciones, pagué consecuencias, e intenté... no lo digas... no lo digas... lo siento, tengo que decirlo... tenía que "sacudirlo "[shake it off]. Siempre estaré increíblemente agradecida por como habéis amado y aceptado este álbum, vosotros, quienes seguisteis mi zigzag de decisiones creativas y me animasteis en mis riesgos y experimentos, vosotros, que escuchasteis el guiño y humor de Blank Space e incluso empatizasteis con el dolor tras la sátira, vosotros, que visteis las semillas de la alianza y defensa por la igualdad en Welcome to New York, vosotros, que sabíais que tal vez una chica que se rodea de amigas en la edad en la adulta está compensando la falta de estas mismas en la niñez (y no comenzando un descabellado culto de chicas atractivas). Vosotros, que me visteis reinventarme por un millón de razones, y unos de esos motivos es intentar lo mejor de mí para entretenerlo, vosotros, que habéis tenido la gracia de permitirme la libertad de cambiar".

Colofón final con referencias a sus canciones

Para despedirse, Taylor ha usado sus mejores dotes como compositora y, de una manera poética, ha resumido lo que ha supuesto para ella todo este proceso.

"Nací en 1989, me reinventé por primera vez en 2014 y una parte de mí ha sido reclamada en 2023 con la regrabación de este álbum que amo tan profundamente. Nunca, ni en mis sueños más salvajes, me imaginé la magia que habéis esparcido en mi vida por tanto tiempo. Este momento es un reflejo de los bosques que hemos recorrido, y de todo este amor entre nosotros que sigue brillando en la oscuridad más profunda. Os presento, con gratitud y una maravilla salvaje, mi versión de 1989. Ha estado esperándoos.

Se trata de uno de los discos favoritos de las swifties, y ahora entendemos un poco mejor por qué.