¡Encuentro mágico! Rosalía y Alejandro Sanz se toman una caña con Manuel Alejandro en Madrid

Los planes de Rosalía en Madrid van saliendo poco a poco a la luz. La cantante está en la capital y, tras patinar en la pista de hielo de Colón rodeada de fans, la cantante catalana ha vivido un encuentro muy especial.

El encargado de contárnoslo ha sido Alejandro Sanz, al que se unió la artista para hacer una visita al compositor Manuel Alejandro.

"Hablando de reyes y reinas, ayer compartí con dos de sus majestades y os puedo asegurar que la magia estaba presente. Así, queda escrito un capítulo más en la historia de la música 🙏 Gracias padrino Manuel Alejandro y a mi hermadrina Rosalía por apretarme el corazón ❤️ Os deseo una noche llena de deseos cumplidos", escribió el cantante de Corazón Partío al compartir varias de las fotos de la quedada en casa del autor de letras como Yo soy aquel de Raphael o Y ya te queríadel artista madrileño.

La galería de fotos compartida por Alejandro Sanz incluye un vídeo en el que se ve la entrada de los dos artistas a la casa del compositor. "Te traigo un regalito", dice el cantante justo antes de que entre Rosalía en el salón. "Me la he encontrado en la calle y he dicho: 'Pobrecita, vamos a darle un café".

"Te he venido a ver. Te dije que vendría, te lo decía de verdad", le dice Rosalía a Manuel Alejandro en el vídeo mientras los dos se abrazan emocionados.

Los halagos de Manuel Alejandro a Rosalía

El encuentro de los dos artistas se produce un mes y medio después de la celebrada actuación de Rosalía en los Latin Grammy 2023, en la que interpretó magistralmente la canción Se nos rompió el amor, que Manuel Alejandro compuso para Rocío Jurado

Su interpretación recibió grandes aplausos, incluidos los del compositor, que aseguró que “Rosalía la escenificó incluso mejor que Rocío Jurado” en una charla con El País.

Manuel Alejandro contó en este periódico la intrahistoria de la actuación, que tuvo dos llamadas clave. La primera de la madre de Rosalía, Pilar Tobella, que llamó a las hijas del compositor para que le dijeran a su padre que estuviera pendiente de lo que iba a pasar en la gala. “Yo estaba muy expectante, pero unas horas antes me llamó Alejandro Sanz y me dijo que me pasaba a Rosalía”, explicó.

“Ella me contó que iba a cantar Se nos rompió el amor porque era un tema que siempre le había gustado. Me pareció estupendo, un detalle muy bonito”, explicó.

Para Manuel Alejandro, Rosalía "la cantó con una angustia y una pena tremendas. Transmitió algo muy desvalido" y consiguió llegarle "muy dentro". "A Rosalía le gustan las canciones por derecho. El sentimiento le salía de las tripas”, apuntó sobre este número musical que definió como "un aparte del esperpento que vendría después".

"Lo que quiso demostrar Rosalía y demostró es que es una enorme artista. Es increíble lo que transmite esa niña tan joven”, añadió.