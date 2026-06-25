Entradas de Fito & Fitipaldis para sus conciertos en 2026 y 2027: cuándo salen a la venta y precios

Fito & Fitipaldis ha anunciado 42 nuevos conciertos como parte del Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027, una nueva etapa que pondrá fin a una gira que comenzó en 2025.

"Felices de anunciar una nueva gira de teatros y auditorios", ha escrito Fito & Fitipaldis en sus redes sociales. "Tenemos muchas ganas de compartir este formato tan especial con vosotr@s. Serán 21 ciudades y 42 conciertos. Con estas fechas queda cerrada la gira. No habrá más conciertos ni nuevas ciudades", ha confirmado el grupo.

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas para los conciertos de Fito & Fitipaldis en 2026 y 2027 estarán a la venta a partir del martes 30 de junio a las 12:00 a través de la página web oficial del grupo.

Precios aproximados

No hay información oficial sobre los precios de las entradas para estos nuevos conciertos. Sin embargo, es posible hacerse una idea comprobando los costes de los shows que celebró Fito & Fitipaldis en el Teatro Circo Price de Madrid en 2023:

Platea: 80 €

Preferente frontal A/B filas 1-4: 80 €

Preferente frontal A/B filas 5-11: 68 €

Preferente frontal C/D filas 1-11: 68 €

Preferente escenario: 80 €

Grada: 40 €

Silla de ruedas: 40 €

Para tener una idea más completa, también podemos echar un vistazo a los precios del Aullidos Tour en el Movistar Arena de Madrid:

Entrada General Pista: 60 €

Asiento Reservado: 45,50-68 €

Asiento Reservado - Visibilidad Lateral: 45,50-68 €

Asiento Reservado - Visibilidad Reducida: 45,50-68 €

De nuevo, recordamos que estos no son los costes oficiales para los teatros y auditorios de 2026-2027. Son precios de conciertos pasados que sirven para hacerse una idea.

Todas las fechas de conciertos

2026

16-17 de octubre - Puertollano - Auditorio Municipal Pedro Almodóvar

- Auditorio Municipal Pedro Almodóvar 30 de octubre - Vigo - Auditorio Palacio del Mar

- Auditorio Palacio del Mar 31 de octubre - A Coruña - Palacio de la Ópera

- Palacio de la Ópera 6-7 de noviembre - Burgos - Forum de la Evolución

- Forum de la Evolución 20-21 de noviembre - Santander - Palacio de Festivales

- Palacio de Festivales 27-28 de noviembre - Zaragoza - Auditorio Princesa Leonor - Sala Mozart

- Auditorio Princesa Leonor - Sala Mozart 11-12 de diciembre - Tarragona - Palacio Ferial y de Congresos

- Palacio Ferial y de Congresos 18-19 de diciembre - Pamplona - Baluarte

- Baluarte 26-27 de diciembre - Bilbao - Euskalduna

2027