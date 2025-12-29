Consulta el setlist completo del concierto de Fito & Fitipaldis en Madrid

Fito & Fitipaldis cierra 2025 a lo grande. La banda liderada por Fito Cabrales, que en octubre lanzó su octavo álbum de estudio —El monte de los aullidos—, se sube al escenario del Movistar Arena de Madrid este lunes 29 de diciembre y el martes 30 para despedir el año junto a su público.

El cantante de Bilbao sigue adelante con la gira Aullidos Tour 25/26 que vuelve a la arena madrileña los días 8 y 9 de mayo de 2026 y que cerrará en Bilbao una semana después. Los días 15 y 16 de mayo se celebran en el Bizkaia Arena los dos últimos conciertos de la gira con el cartel de SOLD OUT colgado para ambas fechas. De hecho, solo hay cinco conciertos de los 30 aún sin celebrar para los que todavía se pueden comprar entradas.

Después de arrasar en Santander, A Coruña, Santiago de Compostela, Pamplona, Zaragoza y Gijón, Fito & Fitipaldis llega a Madrid con un show del que ya te podemos avanzar todos los detalles, desde la hora de inicio a la duración y el setlist.

A qué hora empieza el concierto de Fito y cuánto dura

El concierto de Fito en Madrid (como los otros de la gira) arranca a las 20:30 horas aunque las puertas para acceder al recito se abren mucho antes. Está anunciado que sea a las 19:00 horas.

La duración del show es de 1 hora y 36 minutos, si se cumplen los tiempos de los ocho conciertos de la gira celebrados hasta el momento.

El setlist del concierto de Fito & Fitipaldis

Atendiendo a lo ocurrido en las anteriores citas, el setlist del concierto está compuesto por 19 canciones y una despedida. Ardi será el tema que suene cuando los músicos se despidan del escenario.