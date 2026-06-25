Fito & Fitipaldis anuncia 42 conciertos en España para cerrar su gira: fechas, ciudades y entradas
Fito & Fitipaldis amplía su gira Aullidos Tour hasta mayo de 2027 con 42 nuevos conciertos en teatros y auditorios.
Entradas de Fito & Fitipaldis para sus conciertos en 2026 y 2027
Fito & Fitipaldis ha anunciado 42 nuevos conciertos como parte del Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027, una nueva etapa de su gira en recintos con aforos más reducidos.
"Felices de anunciar una nueva gira de teatros y auditorios", ha escrito Fito & Fitipaldis en sus redes sociales. "Tenemos muchas ganas de compartir este formato tan especial con vosotr@s. Serán 21 ciudades y 42 conciertos. Con estas fechas queda cerrada la gira. No habrá más conciertos ni nuevas ciudades", ha confirmado el grupo.
Aullidos Tour comenzó en 2025, y desde entonces Fito & Fitipaldis ha recorrido numerosos recintos con una espectacular exhibición de música en directo, pues las instrumentales juegan un papel protagonista en estos shows. La banda de la gira está formada por Fito Cabrales (voz, guitarra y guitarra eléctrica), Carlos Raya (guitarra eléctrica y coros), Javier Alzola (saxofón, percusión y coros), Alejandro Climent 'Boli' (bajo y coros), Eduardo Giménez 'Coki' (batería), Diego Galaz (guitarras, vibráfono y coros) y Jorge Arribas (piano y Hammond).
Cuándo comprar las entradas
Las entradas para los nuevos conciertos de Fito & Fitipaldis estarán a la venta a partir del martes 30 de junio a las 12:00 a través de la página web oficial del grupo.
Todas las fechas
2026
- 16-17 de octubre - Puertollano - Auditorio Municipal Pedro Almodóvar
- 30 de octubre - Vigo - Auditorio Palacio del Mar
- 31 de octubre - A Coruña - Palacio de la Ópera
- 6-7 de noviembre - Burgos - Forum de la Evolución
- 20-21 de noviembre - Santander - Palacio de Festivales
- 27-28 de noviembre - Zaragoza - Auditorio Princesa Leonor - Sala Mozart
- 11-12 de diciembre - Tarragona - Palacio Ferial y de Congresos
- 18-19 de diciembre - Iruña - Pamplona - Baluarte
- 26-27 de diciembre - Bilbao - Euskalduna
2027
- 8-9 de enero - Bilbao - Euskalduna
- 15-16 de enero - Cartagena - Auditorio Batel
- 22-23 de enero - Gijón - Teatro La Laboral
- 30-31 de enero - Madrid - Teatro Circo Price
- 2-3 de febrero - Madrid - Teatro Circo Price
- 11-12 de febrero - Barcelona - Liceu
- 19-20 de febrero - Valencia - Palau de les Arts
- 5-6 de marzo - Roquetas de Mar - Teatro Auditorio
- 19 de marzo - Pozoblanco (Córdoba) - Teatro El Silo
- 20 de marzo - Sevilla - Auditorio Fibes
- 2-3 de abril - Torremolinos - Auditorio Príncipe de Asturias
- 9-10 de abril - Granada - Palacio de Congresos
- 23-24 de abril - Guadalajara - Teatro Auditorio Buero Vallejo
- 30 de abril · 1 de mayo - Donostia - Kursaal
Setlist de canciones del 'Aullidos Tour'
En total, Fito & Fitipaldis ha interpretado 19 canciones durante más de dos horas con su gira Aullidos Tour, aunque el repertorio podría sufrir cambios en los teatros y auditorios. De momento, repasamos el setlist presentado hasta ahora:
- A contraluz
- Un buen castigo
- Por la boca vive el pez
- Me equivocaría otra vez
- Los cuervos se lo pasan bien
- Entre la espada y la pared
- A quemarropa
- El monte de los aullidos
- Volverá el espanto
- Cielo hermético
- Cada vez cadáver
- Whisky barato
- Como un ataúd
- Acabo de llegar
- La casa por el tejado
- Soldadito marinero
- La noche más perfecta
- Entre dos mares
- Antes de que cuente diez