Fito & Fitipaldis anuncia 42 conciertos en España para cerrar su gira: fechas, ciudades y entradas

Fito & Fitipaldis en el Movistar Arena de Madrid | Ricardo Rubio / Europa Press

Fito & Fitipaldis ha anunciado 42 nuevos conciertos como parte del Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027, una nueva etapa de su gira en recintos con aforos más reducidos.

"Felices de anunciar una nueva gira de teatros y auditorios", ha escrito Fito & Fitipaldis en sus redes sociales. "Tenemos muchas ganas de compartir este formato tan especial con vosotr@s. Serán 21 ciudades y 42 conciertos. Con estas fechas queda cerrada la gira. No habrá más conciertos ni nuevas ciudades", ha confirmado el grupo.

Aullidos Tour comenzó en 2025, y desde entonces Fito & Fitipaldis ha recorrido numerosos recintos con una espectacular exhibición de música en directo, pues las instrumentales juegan un papel protagonista en estos shows. La banda de la gira está formada por Fito Cabrales (voz, guitarra y guitarra eléctrica), Carlos Raya (guitarra eléctrica y coros), Javier Alzola (saxofón, percusión y coros), Alejandro Climent 'Boli' (bajo y coros), Eduardo Giménez 'Coki' (batería), Diego Galaz (guitarras, vibráfono y coros) y Jorge Arribas (piano y Hammond).

Cuándo comprar las entradas

Las entradas para los nuevos conciertos de Fito & Fitipaldis estarán a la venta a partir del martes 30 de junio a las 12:00 a través de la página web oficial del grupo.

Todas las fechas

2026

16-17 de octubre - Puertollano - Auditorio Municipal Pedro Almodóvar

- Auditorio Municipal Pedro Almodóvar 30 de octubre - Vigo - Auditorio Palacio del Mar

- Auditorio Palacio del Mar 31 de octubre - A Coruña - Palacio de la Ópera

- Palacio de la Ópera 6-7 de noviembre - Burgos - Forum de la Evolución

- Forum de la Evolución 20-21 de noviembre - Santander - Palacio de Festivales

- Palacio de Festivales 27-28 de noviembre - Zaragoza - Auditorio Princesa Leonor - Sala Mozart

- Auditorio Princesa Leonor - Sala Mozart 11-12 de diciembre - Tarragona - Palacio Ferial y de Congresos

- Palacio Ferial y de Congresos 18-19 de diciembre - Iruña - Pamplona - Baluarte

- Pamplona - Baluarte 26-27 de diciembre - Bilbao - Euskalduna

2027

8-9 de enero - Bilbao - Euskalduna

- Euskalduna 15-16 de enero - Cartagena - Auditorio Batel

- Auditorio Batel 22-23 de enero - Gijón - Teatro La Laboral

- Teatro La Laboral 30-31 de enero - Madrid - Teatro Circo Price

- Teatro Circo Price 2-3 de febrero - Madrid - Teatro Circo Price

- Teatro Circo Price 11-12 de febrero - Barcelona - Liceu

- Liceu 19-20 de febrero - Valencia - Palau de les Arts

- Palau de les Arts 5-6 de marzo - Roquetas de Mar - Teatro Auditorio

- Teatro Auditorio 19 de marzo - Pozoblanco (Córdoba) - Teatro El Silo

- Teatro El Silo 20 de marzo - Sevilla - Auditorio Fibes

- Auditorio Fibes 2-3 de abril - Torremolinos - Auditorio Príncipe de Asturias

- Auditorio Príncipe de Asturias 9-10 de abril - Granada - Palacio de Congresos

- Palacio de Congresos 23-24 de abril - Guadalajara - Teatro Auditorio Buero Vallejo

- Teatro Auditorio Buero Vallejo 30 de abril · 1 de mayo - Donostia - Kursaal

Setlist de canciones del 'Aullidos Tour'

En total, Fito & Fitipaldis ha interpretado 19 canciones durante más de dos horas con su gira Aullidos Tour, aunque el repertorio podría sufrir cambios en los teatros y auditorios. De momento, repasamos el setlist presentado hasta ahora:

A contraluz

Un buen castigo

Por la boca vive el pez

Me equivocaría otra vez

Los cuervos se lo pasan bien

Entre la espada y la pared

A quemarropa

El monte de los aullidos

Volverá el espanto

Cielo hermético

Cada vez cadáver

Whisky barato

Como un ataúd

Acabo de llegar

La casa por el tejado

Soldadito marinero

La noche más perfecta

Entre dos mares

Antes de que cuente diez