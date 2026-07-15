Teddy Swims desvela en exclusiva su colaboración con Stevie Wonder: "Tuve la oportunidad de hacer una canción juntos"

Teddy Swims es toda una estrella del soul. Inmerso en su gira de festivales por Europa, el artista prepara The UGLY Tour, su siguiente era musical con la que continuará sobre los escenarios después de septiembre.

Precisamente un rato antes de su show en el festival Mad Cool de Madrid —el segundo concierto de su carrera en España—, en Europa FM tuvimos la oportunidad de charlar con el estadounidense, que desveló algunos detalles de su nuevo disco, nos habló de su colaboración soñada y reflexionó sobre el éxito y su relación con su mayor hit, Lose Control.

Desde su camerino en el Mad Cool, el intérprete de The Door nos contó también cómo vive los festivales, que describe como "sitios agradables" en los que "puedes ver a muchos amigos", e incluso confesó que los disfruta más que sus "shows solo".

El tamaño de los conciertos no es un problema para Swims, porque los nervios no brotan en ningún momento cuando se sube al escenario: "Me siento más nervioso en mi vida cotidiana".

'UGLY'... ¿Su nuevo álbum?

Aunque conocemos el nombre de su próxima gira, The UGLY Tour, el cantante no ha desvelado todavía el nombre de su siguiente disco. "UGLY podría ser el título del álbum", contó a Europa FM adelantando lo que podremos esperar cuando llegue la fecha de su lanzamiento.

"Es un disco sobre desamor realmente honesto y maduro"

Después de toda una antología con I've Tried Everything But Therapy, el estadounidense promete una nueva era inspirada en el funk, grunge y rock, que ya ha empezado a presentar con singles como Mr. Not It All y Break Up in Reverse. "No es tanto un álbum de raíz punk, sino que queríamos capturar mis raíces de ahí. Pero hay aún hay mucho soul", contó durante el encuentro.

En conclusión, será "un disco sobre desamor realmente honesto y maduro" o, como dice el estadounidense, una disco que "tiene todo lo que normalmente esperas, solo que más grande y mejor".

Y precisamente Teddy Swims nos habló sobre la mezcla que consigue con su música en cuanto a letras vulnerables y canciones potentes, que se ha convertido en su sello personal: "Ser vulnerable es maravilloso".

"Se me ha dado la oportunidad de celebrar el dolor"

"Se me ha dado la oportunidad de celebrar el dolor que he tenido antes y de alguna manera apropiarme de él", compartió el artista con Europa FM sobre su manera de hacer música.

El impacto para él de 'Lose Control'

Lose Control convirtió a Teddy Swims en un número 1 internacional, y por ello considera que tocar esta canción siempre es bonito: "Me cambió la vida". "Siempre la amaré y siempre tendrá un lugar especial", asegura al hablar del tema, y añade: "Nunca desaparecerá".

"'Lose Control' nunca desaparecerá"

No obstante, al igual que le ocurre a bandas como Oasis con Wonderwall o a Radiohead con Creep, Swims reflexiona sobre acabar cansado del éxito: "Estoy agradecido, pero también algo cansado de ella".

Gracias a Lose Control, el cantante ha ido construyendo una carrera sólida, lo que no siempre es fácil. "Al principio me daba un poco de miedo, porque siempre estás comparándote con lo que te hizo grande, Pero simplemente seguimos para adelante", explica sobre su carrera tras este lanzamiento.

Teddy Swims se ha convertido en padre recientemente y, por supuesto, esto le ha hecho estar "más presente y con más intenciones sobre" sus acciones. Ahora es más consciente de su entorno, y de las cosas a las que quiere "dedicar tiempo y energía".

Como parte de un juego, el artista acaba desvelando a Europa FM en exclusiva que tiene un featuring guardado junto al gran Stevie Wonder: "Tuve la oportunidad de hacer una canción juntos". "No sé si saldrá en algún momento, pero la hicimos", contó emocionado pues siempre ha expresado su devoción por el genio de la música.