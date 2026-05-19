DePol se sincera sobre la presión de sacar un hit: "Lo convierto en motivación para hacer mejores temas"
El cantante catalán lanzó en abril su última canción En unos años, que llega tras publicar su álbum debut No Lo Sé Ni Yo, que incluye algunos de sus mayores éxitos. Ahora, DePol prepara para las primeras paradas de No Lo Sé Ni Yo Tour y nos habla sobre cómo crea sus temas, la presión de crear un hit y su gusto por las salas pequeñas.
Como dice DePol, "si algo funciona, uno no lo tiene que cambiar", y esto mismo ha querido reflejar en su último tema, En unos años, dirigido a un amor que quiere para toda la vida.
"Viene sobre todo de la parte esta que tengo un poco negativa, de pensar que las cosas no duran", explica sobre su más reciente lanzamiento en una entrevista con Europa FM.
Sin embargo, aunque sea algo pesimista, DePol tiende a sacar su cara más positiva, e incluso se atreve a apuntar muy alto en su carrera: "Me gustaría en unos años poder hacer una gira de sitios grandes pasando por el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona".
Aunque, antes de que ese sueño pueda hacerse realidad, DePol tiene entre manos No Lo Sé Ni Yo Tour, que debutó este viernes 15 de mayo en Barcelona y que lo llevará también a Madrid y Sevilla. El comienzo de gira lo afrontó con emoción y "mucho respeto", ya que las salas reconoce que le impone.
Presión por sacar un hit
DePol se ha convertido en una promesa de la música en español, superando el millón de oyentes en plataformas y lanzando exitosos temas como Quién Diría, Ibiza y Dime Solo Si Has Pensado, incluidos en su álbum debutNo Lo Sé Ni Yo.
Con la llegada de este éxito, el cantante reconoce haber empezado a sentir la presión por mantener alto el nivel y no decepcionar a sus fans. "Yo tampoco me ayudo mucho porque me pongo todavía más presión, la verdad", confiesa.
"No me ayudo mucho porque me pongo más presión"
A pesar de ello, el catalán aprovecha esta sensación para impulsar su proceso creativo. "Lo convierto en motivación para decir: Ostras, me voy a presionar para intentar escribir mejor, para hacer mejores temas", reconoce.
Conciertos vs salas pequeñas
A pesar de que DePol apunta a actuar en grandes estadios y ha llenado salas con cientos de personas, hay algo en los pequeños formatos que le atrapa.
El catalán ha realizado varios showcases exclusivos con Europa FM y reconoce que este formato le encanta porque te da la oportunidad de escuchar a tu artista favorito en un ambiente íntimo y conocerlo un poco más.
"Suelen ser salas un poco más pequeñas que las que puedo hacer yo en mi gira y, sobre todo, son sitios que raramente he pisado anteriormente, entonces creo que está muy bien porque se crea un formato superbonito en el que también puedo hablar un poco más de la cuenta, que no hay esa rapidez de un festival", nos comenta sobre cómo se siente actuando en estas citas.
Cómo crea DePol
Durante su carrera, DePol reconoce que se ha visto influenciado por grandes artistas pop de los 2000 como Pereza, El Canto del Loco, Amaral o La Oreja de Van Gogh. "Mis letras y mi sonido pueden estar muy reflejados en esas referencias y me enorgullece que sean estas porque son artistas que admiro", cuenta.
A la hora de crear nuevos temas, el catalán va probando siempre "cosas nuevas" para no hacer el proceso creativo "monótono". "A veces estoy en el tren o por la calle y de repente veo algo o se me pasa por la cabeza alguna idea y me la grabo en las notas de voz del teléfono", comenta sobre cómo surgen sus letras, pues a él no le funciona obligarse a "meterse 10 horas a escribir canciones".
Un futuro prometedor
Ahora, se prepara para afrontar una nueva etapa musical, la cual ha iniciado con En unos años, una canción que "abre la puerta a nuevas canciones y nuevas letras".
Sí que es cierto que DePol confiesa que lo nuevo que está por venir sigue "la estela de todos los temas que he ido haciendo", pues es el tipo de música que a él le gusta y no le gustaría verse en otros estilos.
Estaremos atentos a lo que tiene entre manos.