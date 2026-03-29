TIMØ: "En Colombia somos pocas bandas pop, estamos nosotros y Morat"

TIMØ es una banda colombiana formada por tres jóvenes apasionados por la música pop. Inspirados por Juanes o Carlos Vives, el grupo presenta su segundo disco: Canto Pa No Llorar . Gracias a estas trece canciones, incluidas sus colaboraciones con Nil Moliner y Vanesa Martín , han aprendido a concebir el amor desde un lugar más maduro. Sobre esto y mucho más nos hablan en Europa FM.

TIMØ es una de las pocas bandas pop de Colombia. El grupo, integrado por los jóvenes Pepa, Andy y Alejo, debutó en 2019 y este mes de febrero publicó su segundo álbum de estudio: Canto Pa No Llorar. Durante estos años, sus miembros han recibido numerosas comparaciones con Morat, y sobre ello reflexionan en Europa FM.

"En España tienen muchas bandas. Incluso en nuestra generación, como Malmö o Besmaya. Hay mucha gente saliendo. En Colombia o Latinoamérica las bandas pop somos pocas. En Colombia, creo que realmente estamos TIMØ y Morat. La gente nos relaciona directamente porque somos bandas pop de bogotanos. Hay respeto hacia ellos, los conocemos. Hemos estado en el estudio alguna vez con [Juan Pablo] Isaza", cuenta Andy.

Sin embargo, su inspiración llega desde otros artistas: Juanes, Fito Páez, Carlos Vives... "Es un álbum completamente inspirado en artistas de hace 20 años", dice Andy sobre su disco Canto Pa No Llorar. "La mayoría siguen vigentes a día de hoy, pero hace 20 años ya eran tan inspiradores y tan grandes que sonaban en todos los sitios cuando éramos niños", añade.

A nivel conceptual, el álbum apuesta por letras tristes con ritmos festivos; una fórmula que funciona a la perfección en su sencillo Palabras. "A nosotros siempre nos gusta hacer música alegre porque nos nace. Siempre que hacemos música estamos los tres, y eso hace que hagamos canciones que a uno le gusta cantar con los amigos. Cuando estábamos haciendo el disco, dos de nosotros estábamos un poco despechados. Y gracias a eso salen estas canciones de desamor sobre una base que te invita a bailar", asegura Pepa.

Las trece canciones de Canto Pa No Llorar hablan de romances, algo que les ha permitido repensar su concepción del amor. "Las relaciones se pueden afrontar con madurez. Uno tiene en la cabeza que, al terminar una relación, ya no sabes nada de la persona, la odias... A mí me mostró otra perspectiva: se le puede desear el bien a la persona con la que estuviste", opina Pepa.

Alejo: "Cada uno estaba en el proceso de soltar a alguien, y las canciones hablan de soltar la idea de que tienes que estar en una relación"

Por su parte, Alejo aprendió a dejar ir. "Desde que hicimos el álbum, no he vuelto a estar en una relación y creo que ha sido una decisión semiconsciente. Uno tiene toda la vida programada: no puedes estar solo, tu media naranja... A veces, uno tiene que parar y replantearse muchas cosas y decir: 'Si esto no está funcionando, seguro viene de ti'", comenta.

Colaboraciones con Nil Moliner y Vanesa Martín

Canto Pa No Llorar cuenta con dos artistas españoles invitados. Uno de ellos es Nil Moliner, que compuso la melodía de Ese Verano (Que Sí, Que No). "Es un gran ser humano", empieza diciendo Alejo. "Vino con varias ideas para la canción. 'Aquí está mi computador. Les muestro y ustedes eligen la que les guste; si no les gusta ninguna, no hay lío'. Y la primera idea que nos mostró nos encantó y nos sonó muy TIMØ. Hicimos la letra y terminó siendo de las canciones que más suenan a nosotros de todo el disco, aunque la melodía la haya hecho Nil".

El disco también incluye el tema Todo Va a Estar Bien con Vanesa Martín, a quien conocieron en un backstage donde surgió este junte. "De entrada, intimida un poco. Tiene un prestigio, tiene un vozarrón, tiene un arte muy de respetar", confiesa Andy. La española tenía una cena programada con Antonio Banderas que aplazó para componer con ellos, algo que les generó una presión añadida.

"Ella es tan artista que encontró la forma de guiarnos para hablar desde lo más puro que hay en nuestros corazones, desde lo más real. Ella tomó la batuta y se encargó de hacer que saliera una canción honesta. Por eso se llama así, porque uno de nosotros tres estaba algo afectado. Ella se dio y le dijo a esa persona: 'Todo va a estar bien'", añade Andy.

Aparte de estos temas, TIMØ se unió al álbum UNO (2023) de Álvaro de Luna con el tema Hoy festejo. Desde entonces, mantienen una buena relación. "En ese momento, él estaba en su peak aquí en España. La estaba rompiendo y veíamos cómo trataba de apagar todo ese ruido. Él le da importancia a lo realmente valioso, como la familia, los amigos... Me encanta que, después de un rato que se tomó, esté sacando música honesta. Es un humano muy humano", explica Andy.

Actuarán en España este 2026

Antes de visitar España, TIMØ actuó en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, donde versionaron Una canción junto a su compositor, Joe Carvajal, el vocalista del grupo Los de Adentro. "Es una canción mítica en Colombia. Fue muy lindo compartir ese momento tan especial en el festival más grande de nuestro país. Podríamos intentar grabarla, a ver qué pasa. Creo que es divertido porque es de esas canciones que tienen un alma que nunca envejece", comentan.

¿Y cuándo volverán a España? Los miembros de TIMØ celebraron conciertos en el país en 2024 y 2025, y este 2026 lo harán por tercer año consecutivo: "Tenemos planeado hacer conciertos acá. Queremos seguir creciendo la relación con España. Venir siempre nos trae cosas nuevas y nos damos cuenta de que tenemos un público importante acá que hay que seguir cultivando", dice Alejo. Sin embargo, se desconocen las fechas de estas visitas.