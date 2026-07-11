¿Quién quieres que gane 'Tu cara me suena 13'? Vota en la encuesta

Tu cara me suena 13 llega a su gran final. Este viernes 17 de julio los cinco finalistas pondrán toda la carne en el asador para conseguir ese preciado primer puesto de una edición de infarto.

J Kbello, Paula Koops, Cristina Castaño, Martín Savi y María Parrado volverán a dejar de ser ellos mismos por unos minutos para ponerse en la piel del artista que ellos mismos eligieron en la segunda semifinal del concurso presentado por Manel Fuentes.

Con 267 puntos en el marcador, María Parrado será Mariah Carey en la gran final de Tu cara me suena 13, mientras que Cristina Castaño se ha rendido al género del musical escogiendo a Meryl Streep en Mamma Mia, tras llegar a la final con 248 puntos.

El primer finalista, J Kbello, también llegará a lo grande a la última gala en la piel de Huge Jackman en El gran showman, mientras que los musicales continúan también para Paula Koops (215 puntos) encarnando a Liza Minelli en Cabaret. Por su parte, Martin Savi hará honor al clásico imitando a Farinelli tras pasar a la final con 235 puntos.

Ahora le toca el turno a los oyentes de Europa FM, quienes pueden escoger a su favorito con nuestra encuesta, abierta hasta el día de la final. ¡Vota por el finalista que quieres que se lleve el primer puesto!