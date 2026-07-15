La final del Mundial de fútbol durará más de lo habitual para poder celebrar el show del descanso

La final del Mundial de fútbol 2026 durará más de lo habitual.

La FIFA ha roto las reglas de juego y, según avanzan diferentes medios, el descanso del partido que disputará España contra el ganador del Inglaterra-Argentina se extenderá hasta 30 minutos.

Aunque Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había confirmado recientemente que el show será de 11 minutos —"será la actuación musical de 11 minutos más vista en la historia", escribió al anunciar que Justin Bieber formaría también parte del espectáculo—, ahora fuentes cercanas a la organización han confirmado que para preparar el espectáculo hará falta tiempo.

Los 15 minutos habituales de un descanso de un partido de fútbol se quedan cortos y de ahí que sean necesarios 30, 11 para el show y el resto para preparar y recoger el escenario por donde pasarán nada menos que Madonna, Shakira, Burna Boy , BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudalmel y PS 22 Chorus ft. Coldplay. Todos bajo la batuta de Chris Martin, encargado de dirigir el espectáculo musical.

La FIFA no ha hecho oficial el dato, pero todo encaja con lo que ocurre en la final de la Super Bowl, cuando el espectáculo del descanso dura alrededor de 14 minutos pero la pausa total es de 30 minutos.

La actuación del inicio del partido

La final del Mundial, que se jugará en el estadio MetLife en el área de Nueva York/Nueva Jersey, será una doble cita musical porque, además de la actuación del descanso, también habrá una actuación al final.

Robbie Williams y Laura Pausini se encargarán de cerrar el encuentro con Desire, el himno oficial de la FIFA creado por el artista británico para el Mundial de Clubes y que ambos intérpretes cantaron juntos en la final de la FIFA Club World Cup 2025.

"Tras haberla interpretado juntos por primera vez en Nueva York el año pasado, volveremos a ese escenario —esta vez acompañados por Nicole Scherzinger— para vivir otro momento inolvidable celebrando el poder de la música, el fútbol y las emociones que unen a las personas", escribió Laura Pausini antes del partido Francia-España de este martes.

Y añadió: "Me llena de orgullo que una voz italiana forme parte de esta celebración mundial junto a Robbie y Nicole. Estoy deseando compartir este momento tan especial con los aficionados al fútbol de todo el mundo y con todos vosotros".

Además de Williams, Pausini y Scherzinger, la ceremonia de clausura contará también con la participación del streamer IShowSpeed y el actor Tom Cruise, aunque todavía se desconoce qué papel jugará cada uno de ellos.

Otro partido con un descanso más largo de lo habitual

No es la primera vez que una final deportiva se prolonga más de lo habitual. Precisamente, en la final de la Copa Mundial de Clubes que jugaron Chelsea y PSG con victoria del primero, también se rompieron las reglas de juego y la duración del descanso se prolongó hasta 24 minutos.

El partido, disputado en Nueva Jersey, contó con una actuación en el descanso en el que participaron Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems y Emmanuel Kelly.