Álvaro de Luna vuelve con 'Dime dónde estás': "Es sobre echarme de menos a mí"

Álvaro de Luna está de vuelta. Después de ocho meses desde su último lanzamiento musical, el cantante vuelve a por todas con Dime dónde estás, un tema envuelto en el pop rock que le caracteriza con el que inicia nueva era artística.

En Europa FM charlamos con el intérprete de Juramento eterno de sal sobre este nuevo single y sobre su próximo álbum, Azulejos, al que ha volcado todo su corazón. y es que para escoger Dime cómo estás como carta de presentación se fio de "la intuición", una fiel compañera en su proceso de creación.

Una historia sobre uno mismo en 'Dime dónde estás'

Dime dónde estás tiene varias lecturas, y una de ellas es el deseo imperioso de volver a ver a alguien tras una ruptura. Pero aunque abraza esta versión, Álvaro de Luna nos confiesa que el tema habla sobre sí mismo: "Es de echarme de menos, los buenos momentos, echarme de menos a mí, sintiéndome pleno con lo que estoy haciendo, con la gente de la que me rodeo, haciendo música".

No obstante, el artista confiesa que ha hecho locuras por amor y por ver a esa persona a la que se desea: "Una vez vendí un móvil para cogerme un bus, para ver a la chica que me gustaba".

'Azulejos', su próximo álbum

Sin poder revelar la fecha exacta de lanzamiento, su tercer álbum en solitario se estrenará tras el verano, y en él ha volcado honestidad, intimidad y todo lo que ha podido darle. "Para mí es lo mejor que he hecho hasta ahora a nivel obra, a nivel completo", confiesa el artista.

De hecho, adelanta que juega con otros géneros musicales como el blues, siempre pasando por su "filtro" identitario, pero dando lugar a un proyecto "variopinto".

Un proceso creativo como sanación

Crear Azulejos le ha servido para sanar, y eso desea que ocurra cuando todos lo tengan entre manos: "Ojalá sane a mucha gente y acompañe a mucha gente, y haga feliz a mucha gente y conecten con las canciones, que al final es por lo que uno se dedica a esto".

"He dejado al lado bastantes canciones que sentía que no representaban"

Azulejos parece que tendrá colaboraciones, pero el artista no nos revela ninguna. Eso sí, siempre quedan nombres en el aire: "Hay mucha gente a la que admiro y con la que me gustaría trabajar. Este es un disco muy concreto y no descarto el hecho de abrir el camino a muchas colaboraciones de cara al futuro".

De hecho, "el disco originalmente no iba a ser así", pero la inspiración le llevó a otros lados: "Cuando empiezo a escribir estas canciones de alguna forma no tenía en mente este álbum así".

"He dejado al lado bastantes canciones que sentía que ahora mismo no representaban lo que yo quería contar dentro de este álbum", desvela, y por ello no descarta que esas canciones guardadas salgan en el futuro, cuando esté más "conectado" con ellas.

Ocho meses desde su última canción puede no ser mucho tiempo, pero para el ritmo de la industria a veces es demasiado. No obstante, Álvaro de Luna no ha pensado en ello a la hora de componer este nuevo disco: "Durante todos estos años atrás había entrado en una rueda de mucho trabajo, de repetir un bucle".

"Parece que no puedes frenar esa rueda porque si no eres un desagradecido o no estás dándole el suficiente valor a la situación que tienes", expresa el cantante. Y aunque siente que "hay parte de verdad en eso", "también es importante parar": "Entonces para este disco decidí tomarme mucho tiempo, no tener prisa, no generarme más ansiedad".

Los conciertos de Álvaro de Luna este 2026

El sevillano nos adelanta que muy pronto anunciará su nueva gira "con las fechas de este año y las que llegarán próximamente". "Tenemos un show preparado para lo que viene antes del álbum, y después de que salga tenemos preparado otro show", cuenta, insistiendo en que es una idea que a su equipo lo está volviendo "un poco loco".

El amor, una gran inspiración

Álvaro de Luna se nutre del amor para componer, y está "curado de espanto" con que su trabajo transcienda al ámbito personal para el público. "Para eso está la música, para sentirse libre, para contar las cosas que hay que contar", reflexiona el cantante.

"Es bonito que cada uno se lo lleve a su mundo", insiste el músico, que vaticina un 2026 lleno de ilusión, música y conciertos.