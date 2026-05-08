Chiara Oliver: "Pensaba que el pop rock era mi sonido, pero después vas indagando y te descubres"
Chiara Oliver sabe que no morirá de amor, pero eso no significa que le quite importancia. La menorquina de 22 años se desahoga sobre sus experiencias románticas en no fue real, su álbum debut con influencias de Lizzy McAlpine o Chappell Roan. Tras probar con el pop rock, la exconcursante de Operación Triunfo 2023 por fin ha encontrado su sello musical, y así nos lo cuenta a Europa FM.
Chiara Oliver (Menorca, 2004) entró a Operación Triunfo con 19 años y un sueño: dedicarse a la música. Al igual que muchos de sus compañeros, la menorquina saltó a la fama antes de encontrar su personalidad artística. Y por fin lo ha conseguido.
Tras lanzar dos EPs, la libreta rosa (2024) y la última página (2025), Chiara Oliver publica este 8 de mayo su álbum debut: no fue real. Con este proyecto, la cantante y compositora pasa del pop rock al dream-pop con sonidos más acústicos y letras llenas de melancolía romántica. Así nos lo cuenta en Europa FM durante una entrevista en la UMusic Shop Madrid.
Europa FM: Se nota una evolución en este disco respecto a tus anteriores trabajos. ¿Te sientes más identificada con este estilo?
Chiara Oliver: Siento que esto soy yo. Soy yo al cien por cien. Es lo que tiene tomarte tu tiempo y encontrarte. Al final, al salir de la academia, tienes que ser rápida y hacer lo primero que te viene y lo primero que piensas que te representa. Yo pensaba que el pop rock era yo, pero después vas encontrando, vas indagando, tienes tiempo para hacerlo y te descubres. Siento que no fue real es lo que siempre he soñado hacer. Es la música que me representa perfectamente.
Europa FM: En este álbum has trabajado mano a mano con Daniel Sabater. ¿Cómo habéis llegado a este sonido dream-pop?
Chiara Oliver: Fue muy natural, la verdad. En la primera sesión que hicimos escribimos no fue real. Y ahí fue como: 'No puedo soltar esto porque me entiende a la perfección, porque acabamos de hacer esta canción que es mágica, que es casi de ensueño'. A mí no fue real me hace sentir cosas que nunca había sentido con una canción mía porque siento que realmente te atrapa y te hipnotiza. Entonces, era como: 'Tenemos que seguir desarrollando y buscando este sonido que encontramos a la primera'.
Fue muy fácil porque Dani me entiende muy bien y porque él entiende mis referencias. Él tiene las mismas. Él es muy fan del pop, también del pop más anglo, del pop más de Estados Unidos, del pop más británico, que es al final lo que yo he escuchado y lo que yo escucho todo el rato. Nunca tuvimos que conocernos mucho para encontrar el sonido, sino que directamente nos conocimos y él ya me analizó y me entendió.
Europa FM: Las primeras notas de puzzle recuerdan a Gracie Abrams. ¿Ha sido una de tus influencias para este trabajo?
Chiara Oliver: Fue sin querer. Nunca pensé y nunca pensamos en Gracie Abrams. Tenemos muchas referencias de mucha gente. Pensábamos mucho en Lizzy McAlpine, Chappell Roan, Beabadoobee, que es una inspiración muy grande para mí, pero nunca pensamos en Gracie Abrams hasta que hicimos puzzle y dijimos: 'Esto es un poco Gracie, ¿no?'. Cuando salió, evidentemente la gente lo dijo. Creo que también es porque los acordes son muy parecidos a los de That's So True. Pero no fue a propósito. Me parece fuerte porque yo no escucho a Gracie, en general. Me gusta ella y me encantaría entrar, pero aún no me he puesto a escucharla.
Europa FM: Si pudieras versionar las canciones de tu disco con cualquier artista, ¿qué colaboraciones te harían más ilusión?
Chiara Oliver: Mi colaboración soñada es Stevie Wonder, pero no sé si pega mucho en este disco. Creo que hay una versión de puzzle con Lizzy McAlpine. Hubo un rumor muy gracioso. La gente decía que sacábamos puzzle con Olivia Rodrigo. Y yo pensando: 'Bueno, genial, que me llame'. [Risas] Ojalá, es de mis grandes referentes. Me pareció guay, me pareció un cumplido que la gente se lo creyera. Y yo pensando: '¿Cómo va a ser real esto?'.
Europa FM: Los tres sencillos apuntan al desamor. En la canción no fue real, dices que no morirás por esto, pero que igualmente es algo importante en tu vida. ¿Qué has aprendido sobre las relaciones románticas escribiendo este disco?
Chiara Oliver: He aprendido que soy muy dramática y, sobre todo, he aprendido a respetarme a mí misma y a ser fiel a mis límites y a quién soy yo. A no dejar que el drama me consuma, que me cambie, que me moldee, que me cambie.
Europa FM: En Cuerpos especiales contaste que siempre enseñas las canciones a tu familia y amigas. ¿Qué reacción suya te impactó especialmente?
Chiara Oliver: A mi hermana le enseñé la canción me & my girls, que es la única en el disco que no va sobre una ruptura, sino que va sobre mis amigas. Es mi carta de amor a mis amigas para darles las gracias por haberme ayudado y sanado y por haber estado ahí para mí siempre. Y en esa canción, al final, hay un puente en el que menciono los nombres de todas mis amigas. También menciono a mi hermana, y mi hermana se puso a llorar. Y yo: '¡Tía, si es superdivertido! ¿Por qué estás llorando?'.
Europa FM: Sin contar los EPs, no es real es tu álbum debut tras Operación Triunfo. Como has comentado, uno de vuestros retos fue encontrar una identidad sonora. En este sentido, ¿qué compañeros te han sorprendido más a nivel musical?
Chiara Oliver: A mí me encantan los sonidos de todos mis compañeros. Siento que todos han hecho un gran trabajo en encontrar su identidad artística. Todos tienen una identidad tan diferente, todos tan marcada. Creo que me sorprendió mucho Juanjo [Bona] porque en la academia estaba muy atascado. No sabía qué quería hacer y le salió del alma hacer folclore. Me pareció maravilloso porque dije: 'Wow, es que eres tú. Es que es perfecto, lo has encontrado'.
Igual que Suzete. A mí me encanta el sonido de Suzete, me encanta el disco de Suzete, soy fan de Suzete. Me encanta lo que hace. Me parece superguay y también superfiel a ella misma. En general, siento que todos se han encontrado y eso mola porque todos estamos haciendo cosas muy diferentes. Estoy muy orgullosa de ellos.
Europa FM: Hemos pedido a tus fans que nos enviaran preguntas y la más repetida ha sido sobre tu gira. ¿Anunciarás más fechas de conciertos dentro y fuera de España?
Chiara Oliver: No lo sabemos aún, tendremos que ver. Por ahora, tenemos los conciertos de noviembre, el 27 y el 28 en Vistalegre y en el Sant Jordi Club. Y después tenemos las fechas en Buenos Aires en octubre y en septiembre en México.
Europa FM: Por último, los fans también han preguntado por tu top 3 de no fue real.
Chiara Oliver: puzzle, no fue real y lo siento x ser yo.