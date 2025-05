Lucía de la Puerta: "Lo he pasado muy mal por estar con una chica, vengo de un ambiente muy cerrado"

Si no te cuida es el título de la canción en la que Lucía de la Puerta advierte sobre el riesgo de quedarse en una relación marcada por los abusos o el maltrato."De qué vale que diga 'te quiero' si corta tus alas / si supieras que existe otro mundo fuera de esa jaula", canta en esta bachata rápida.

La compuso para su hermana, sabedora de que muchas otras personas podrían sentirse identificadas. Ese poder de ser un altavoz se lo ha otorgado su autoridad en las redes sociales, donde supera los 4 millones de seguidores, un alcance que también la ha convertido en la creadora de contenido elegida para participar en el webinar Jóvenes contra el Maltrato, que se celebra el 26 de mayo en el Colegio Menesiano de Madrid y que se podrá seguir online en los colegios e institutos que lo soliciten.

"Muchas veces, desde dentro, no nos damos cuenta de los abusos"

Su conciencia acerca de los vínculos sanos entre jóvenes es claro y firme. Reconoce que identificar las señales es primordial para atajar los problemas de abusos. "Hay veces que son cosas a las que les quitas importancia diciendo 'lo hace porque me quiere', pero en realidad no están bien", cuenta en una charla con Europa FM. De hecho, la canción sirve como una carta para quien tenga una venda en los ojos y no sea capaz de vincular las ahora llamadas red flags. "Muchas veces desde dentro no nos damos cuenta, pero luego abrimos los ojos y decimos, guau".

Si no te cuida es también el single principal del disco debut que la artista estuvo cocinando más de un año, A lo callao. Aunque cantaba desde pequeña, no fue hasta su adolescencia cuando apostó por la música. "Antes me dedicaba al tenis y cantaba canciones para seguirle el ritmo a la bola", recuerda la intérprete, que está a punto de terminar la carrera de medicina. La tensión de los torneos la desfogaba aprendiendo a tocar la guitarra y el piano en su casa, poco a poco, de manera autodidacta. Ahí empezó a brotar el germen de lo que ahora desarrolla con su proyecto personal.

"Me siento cómoda en las baladas, pero tengo una parte gánster"

Entre los 13 temas que componen el álbum encontramos baladas, perreo y unas mezclas electrónicas que promete llevar al directo para hacer disfrutar a todo el mundo. "Me siento muy cómoda en las baladas, pero tengo una parte gánster, con más picaresca, que son canciones para bailar, para salir y decir 'voy a pasármelo bien", cuenta sobre lo que veremos sobre el escenario en los conciertos que ya tiene programados. En alguno de ellos le encantaría hacer tándem con su mejor amigo, Jesús. "Toca el piano y me encantaría que subiera conmigo a tocar algo".

Contar su testimonio como adolescente LGTBIQ+ en las redes sociales la ha convertido, sin buscarlo, en un referente para el colectivo, una etiqueta con la que se siente cómoda porque le satisface mucho ayudar a otros que lo necesiten. "Cuando era pequeña lo pasé muy mal por este tema, estuve muchos años con una chica a distancia, con idas y venidas porque yo no me veía capaz de decir que estaba con una chica. Lloraba casi todos los días y pensaba 'jo, ojalá algún día poder hacer algo para que la gente no lo pase como lo estoy pasando yo".

Al final, aquel deseo se cumplió y sus vivencias han servido de alivio para muchos jóvenes. Sin duda, la mejor cara de las redes sociales.