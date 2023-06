Blas Cantó: "Me he dado el lujo de hacer pop en todas sus versiones, en El Príncipe hay incluso un ranchera"

¡Sorpresa para los oyentes de Europa FM! Blas Cantó ha entrado por la puerta del estudio de Barcelona para charlar con Xavi Alfaro y contarle los secretos de su último lanzamiento.

Animal Distinto es el single con el que presenta El Príncipe, su nuevo álbum de estudio. "Es un sonido nuevo para mi pero que amo, que es el pop", explica el artista, que representó a España en Eurovisión hace dos años con el tema Universo.

Empezó en la música cuando era muy pequeñito. Su desparpajo sobre los escenarios enamoró a una audiencia que continúa siguiéndole a día de hoy. Tiene tablas suficientes pero reconoce que suele ponerse nervioso cuando tiene poco público. "Me sale miedo escénico cuando somos pocos y me dicen 'canta algo'. Desde niño, me ponía a temblar y no podía", recuerda.

Ganó la quinta edición de Tu Cara Me Suena, fue miembro de una de las boybands más populares, Auryn, y en 2018 llegó su primer trabajo en solitario. Su nuevo disco es un homenaje al pop.

"Son canciones que escribí cuando necesitaba ver color y luz, así que se refleja mucho lo que quería sentir. Hay también una parte emocional, uno no es lo que la gente cree que ve, uno son otras cosas. Lejos de ser el Príncipe, no sé si soy una rana, pero el príncipe azul no lo quiero ser", cuenta. "Es un homenaje al pop y con Animal Distinto estoy loco, el vídeo está grabado en Gran Canaria y hay imágenes de cuando era pequeño", explica.

Blas Cantó con Xavi Alfaro // Europa FM

El Bueno Acaba Mal, Marte, A Fuego... Son muchos los temas que forman este disco y que ya llevamos pinchando algunos meses. Tiene muchas influencias en su trayectoria. "Desde Michael Jackson, Michael Bublé, Celine Dion... Y aquí Alejandro Sanz, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín... La música mexicana me flipa tambien. Me he dado el lujo de hacer pop en todas sus versiones, en El Príncipe hay incluso una especie de ranchera", dice.

No cabe ninguna duda de que Blas Cantó es un artista que todavía tiene muchas facetas que explorar y talento suficiente para llevarlas a cabo.

¡Aquí estaremos para verlo!