"Era más seguro": Travis Kelce revela cómo quería subirse al escenario con Taylor Swift

Travis Kelce dio la sorpresa durante uno de los conciertos de Taylor Swift en Londres al subirse a bailar junto a ella mientras cantaba I can do it with a broken heart . El jugador de la NFL ha revelado que esta no era su idea original, sino que él prefería hacer otra cosa.

La aparición de Travis Kelce durante uno de los conciertos de Taylor Swift en Londres fue una gran sorpresa para todos los asistentes, que podían esperar cualquier cosa antes de ver al jugador de la NFL vestido de esmoquin bailando con su novia.

El deportista tuvo su momento de gloria en The Eras Tour mientras la estadounidense cantaba I can do it with a broken heart, uno de los singles del disco TTPD. En la intro, su equipo se encarga de cambiarla de ropa y de convencerla de que debe actuar, con un estilo teatral que hace crítica de cómo la artista sale al escenario pese a cualquier cosa.

En ese momento, uno de los tres hombres que apareció fue Travis Kelce, que vestido con esmoquin y bombín se metió en su papel y formó parte de la performance.

Un gesto muy romántico y comentado en redes sociales que el propio Travis ha querido explicar en su podcast New Heights. Como muchos sospechaban, todo fue idea del deportista y se lo comentó a la intérprete de Lover, que se mostró muy sorprendida: "Yo pensaba: '¿Qué? Me encantaría hacer eso, ¿estás bromeando? He visto el concierto lo suficiente, así que podéis ponerme a trabajar aquí'".

Sin embargo, sumarse al set de TTPD no era lo que ella quería hacer: él quería subirse a una bicicleta durante Blank space. No sucedió porque Swift no lo tenía claro por la seguridad de los bailarines: "No hice esto porque había peligro de que chocara con alguien o golpeara a algún bailarín".

"Era la opción más segura", ha aclarado Travis.

Travis Kelce terminó muy contento con su papel

El novio de Taylor Swift ha explicado también que se lo pasó genial subiéndose al escenario con su chica: "Fue una maravilla. Fue una parte muy divertida y lúdica del espectáculo y fue como… el momento perfecto para ir allí, simplemente ser un actor y divertirme un poco, no solo con [Swift]… sino con el público y realmente tratar de entusiasmar a todos para el resto del espectáculo. Fue increíble".

"Y no decepcioné a Taylor, así que eso es todo lo que realmente importa", ha insistido Travis.