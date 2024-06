Taylor Swift sube al escenario a Travis Kelce en Londres

Todos esperan el anuncio de Reputation Taylor's Version en el The Eras Tour, pero mientras tanto Taylor Swift sorprende de otras maneras a sus fans. Esta vez, en el segundo concierto de la artista en Wembley, Londres, subió a un reconocido rostro al escenario.

La autora de Red quiso hacer partícipe a su novio en su concierto convirtiéndolo por unos minutos en uno de sus bailarines. Así, se pudo ver a Travis Kelce junto a la artista en la pasarela, concretamente en uno de los momentos más divertidos de la noche.

La pareja formada por Kelce y Swift ha sido pública desde el comienzo, tanto que no tarda en hacerse viral cada vez que se animan mutuamente en sus respectivos trabajos. Ahora, el deportista ha saltado al escenario junto a su novia.

En la intro de I Can Do It With a Broken Heart, el equipo de Taylor Swift se encarga de cambiarla de ropa y de convencerla de que debe actuar, con un estilo teatral que hace crítica de cómo la artista sale al escenario pese a cualquier cosa.

En ese momento, uno de los tres hombres que apareció fue Travis Kelce, que vestido con esmoquin y bombín se metió en su papel y formó parte de la performance.

El jugador de fútbol americano parecía estar en su salsa. Con una gran sonrisa en la cara, representó su papel a la perfección, tanto que esta escena ha sido muy halagada en redes sociales por la destreza y fuerza que mostró el deportista al coger a la autora de Lover entre sus brazos.

La interacción de Swift y Kelce sobre el escenario

Como parte del espectáculo, el jugador del Kansas City Chiefs 'regaña' a la artista y con sus movimientos la intenta convencer de que actúe frente a los casi 90.000 espectadores de la noche londinense.

Otra de las interacciones entre ambos que no pasó desapercibida fue el momento en el que Kelce le repasa el maquillaje a Swift con una brocha, y la anima a seguir con el show, tanto a ella como al público del estadio.

La participación de Kelce en la intro de la canción recibió una gran ovación, convirtiéndose sin duda en una de las sorpresas más destacadas de la gira de Taylor Swift en Europa.