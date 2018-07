Escucha 'Love me like you do' de Ellie Goulding para 50 Sombras de Grey

Ellie Goulding se encuentra ultimando el que será su tercer álbum de estudio pero hasta que llegue el momento del lanzamiento y para suerte de sus fans ha estrenado un nuevo tema: Love me like you do es la canción de la artista para la banda sonora de 50 Sombras de Grey . ¡Escúchala!

Ellie Goulding, que acaba de cumplir 28 años y lo ha celebrado muy bien acompañada, se encuentra ultimando los detalles de su próximo disco.

Pero esto no significa que no tengamos nueva música de ella, además de estar sonando en todas partes con Outside, junto a Calvin Harris, ahora la cantante ha estrenado Love me like you do, tema para la banda sonora de 50 Sombras de Grey, que se estrenará el 13 de febrero.

Love me like you do es una balada con el inconfundible sello de Ellie Goulding que puedes escuchar a continuación: