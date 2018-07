Las relaciones tormentosas de Calvin Harris y Ellie Goulding en 'Outside'

Después de ofrecernos numerosos adelantos de su álbum Motion , parece que Calvin Harris escoge Outside para continuar promocionando su recién estrenado nuevo disco. Repite con Ellie Goulding pero en el videoclip en lugar de aparecer como una pareja feliz como en I need your love , los vemos en unas atormentadas relaciones con otras personas.

Calvin Harris y Ellie Goulding en 'Outside' / europafm.com

Calvin Harris ya ha estrenado su esperado nuevo disco Motion tras irnos dejando escuchar temas como los singles Summer y Blame,y los temas Burnin' y Slow Acid.

Pero parce que el DJ escocés se ha decantado por su colaboración con Ellie Goulding tras el éxito de I need your love sabiendo que es una buena apuesta. Outside es la nueva canción donde participa la cantante y acaban de estrenar su videoclip.

Si en I need your love nos dejaban ver como se comían a besos siendo la pareja más feliz del mundo, en Outside nos muestran la otra cara de las relaciones, aunque por separado.

Vemos a ambos artistas discutir con sus respectivas parejas durante toda la canción hasta que finalmente paran la situacion 'literalmente', y finamente vemos un último plano en el que ambos se juntan por primera vez en todo el videoclip dejando abierta la historia.