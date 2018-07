Escucha 'On my mind', el primer single de Delirium, el próximo disco de Ellie Goulding

"Una parte de mi ve este álbum como un experimento-hacer un gran álbum pop"... dice Ellie Goulding. "Tomé una decisión y ésta fue que quería estar a otro nivel".

Los últimos años de la artista de Hereforshire han sido un auténtico torbellino. Desde que publicara su álbum debut Lights en 2010 ha vendido 20 millones de discos, ganado 2 Premios Brit, ha tenido 2 discos Nº1 en ventas y sus vídeos superan el billón de reproducciones. Este 2015 el éxito vino con Love me Like You Do, tema principal de la película Cincuenta Sombras de Grey que batió el récord de ser la canción con más streamings en una semana.

Delirium es un álbum pop por excelencia, se ha escrito y grabado en Londres, Herefordshire, Suecia y Los Ángeles. Ellie Goulding ha rrabajado con Max Martin, Greg Krustin, Ryan Tedder, Klas Ahlung, Guy Lawrance (Disclosure) y su eterno compañero, a la composición, Jim Eliot juntos han dado forma y han definido el disco. Canciones como Devotion, On My Mind, Don't Panic y Don't Need Nobody son himnos monumentales pero que a la vez conservan un personal intimismo, canciones épicas con corazón y alma. El equilibrio lo encontramos en Army una canción escrita para su mejor amiga Hannah. Delirium nos trae 16 canciones en su versión Estándar y 22 en su versión Deluxe e incluye su hit Love Me Like You Do.

Tracklist

1 ​Intro (Delirium)

2 ​Aftertaste

3 ​Something In The Way You Move

4 ​Keep On Dancin'

5 ​On My Mind

6 ​Around U

7 ​Codes

8​ Holding On For Life

9 ​Love Me Like You Do

10 ​Don't Need Nobody

11 ​Don't Panic

12 ​We Can't Move To This

13​ Army

14​ Lost And Found

15​ Devotion

16​ Scream It Out

​DELUXE

​17 ​The Greatest

18 ​I Do What I Love

19 ​Paradise

20​ Winner

21 ​Heal

22​ Outside