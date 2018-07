Beyoncé, Ellie Goulding, Sia, The Rolling Stones y muchos más en la BSO de '50 Sombras de Grey'

Cincuenta Sombras de Grey es la esperadísima adaptación cinematográfica de uno de los libros más vendidos de los últimos tiempos y de un fenómeno mundial. Desde su publicación, la trilogía escrita por E.L. James ha sido traducida a 51 idiomas y se han vendido más de 100 millones de ejemplares.

La adaptación al cine de Cincuenta Sombras de Grey se sitúa como caballo ganador de los estrenos de este año. Protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan y dirigida por Sam Taylor-Johnson, promete una banda sonora a la altura.

La banda sonora incluye 16 canciones con temas de auténticas leyendas y superestrellas como The Rolling Stones, Frank Sinatra, Beyoncé o Annie Lennox y también canciones nuevas, inéditas de artistas como The Weeknd, Ellie Goulding, Skylar Grey, Jessie Ware y otros más. Se publica el próximo 10 de febrero.

A continuación puedes ver el tracklist completo:

1- Annie Lennox - I put a spell on you

2- Laura Welsh - Undiscovered

3- The Weeknd - Earned it

4- Jessie Ware - Meet me in the middle

5- Ellie Goulding - Love me like you do

6- Beyoncé - Haunted (Michael Diamond Remix)

7- Sia - Salted Wound

8- The Rolling Stones - Beast of burden

9- Awolnation - I'm on fire

10- Beyoncé - Crazy in love (2014 Remix)

11- Frank Sinatra - Witchcraft

12- Vaults - One last night

13- The Weeknd - Where you belong

14- Skylar Grey - I know you

15- Danny Elfman - Ana and Christian

16- Danny Elfman - Did that hurt?

Ellie Goulding (Love me like you do) y The Weeknd (Earned it) han sido los primeros artistas en publicar sus videoclips, este último protagonizado por la propia Dakota Johnson: