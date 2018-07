Escucha la nueva canción de Rihanna: Towards the Sun

Rihanna ha estrenado Towards the Sun, el tema principal de la banda sonora original de la película de animación Home que estará en los cines en el próximo mes de marzo y en donde la cantante dobla la voz del personaje principal.

Ya se puede escuchar nuevo material de Rihanna, que aunque no se trata de una canción del álbum que se espera para este año 2015, sí está incluída en la Banda Sonora Original de Home, película de animación de Dreamworks que se va a estrenar el día 20 de marzo y en la que la cantante de Barbados pone voz a uno de los personajes principales de la cinta, junto al actor Jim Parsons.

El título de este primer single de la BSO, que se publicará el 23 de marzo y que cuenta con 12 canciones, es Towards the Sun y está compuesta por Tiago Carvalho, Gary Baker y la misma Rihanna. Se trata de una canción en un registro poco habitual para Rihanna, a medio tiempo, con mucho falsetto y con un ritmo bastante épico que nos lleva a recordar a la canción Princess of China, que la artista cantó junto a Coldplay. En el estribillo acompañan a Rihanna una coral de niños que encaja perfectamente con la temática de la película.

Con este sencillo, se nos hace mejor la espera para el nuevo disco de la cantante barbadiense que hoy actuará en los Brit Awards 2015. Después de ser estrenada en la BBC Radio 1, esperemos a ver si nos sorprendre con el directo de este Towards the Sun.