Escucha las nuevas canciones de Miley Cyrus, Shakira y Bizarrap, Lola Índigo y más

Como cada viernes, Xavi Alfaro te trae en directo las novedades musicales de la semana a Europa FM. Desde artistas de talla nacional hasta superestrellas internacionales, hacemos un repaso por los éxitos que han visto la luz durante estos últimos días.

Miley Cyrus - Flowers

Nuevo año, nueva era y nueva Miley. La artista estadounidense Miley Cyrus vuelve a la música por todo lo alto con Flowers, una respuesta al famoso tema de desamor de Bruno Mars When I was your man, la canción favorita de su exmarido Liam Hemsworth el mismo día de su cumpleaños. Se trata del primer sencillo del próximo álbum de Miley, Endless Summer Vacation, que se estrena el próximo 10 de marzo.

Shakira y Bizarrap - Music session #53

Shakira ha despellejado a Piqué en su último lanzamiento musical de la mano de Bizarrap, en un tema lleno de directas al exfutbolista y su nueva novia Clara Chía. La music session #53 ha causado furor en redes sociales y lleva ya más de 63 millones de reproduciones en YouTube.

Shinova ft Viva Suecia - Si no es contigo

Shinova y Viva Suecia han unido sus voces en Si no es contigo, la canción de cierre de su último trabajo, La buena suerte, que coincide con el final de su gira. El tema trata sobre la búsqueda de refugio humano en los momentos vitales de oscuridad.

Lola Indigo ft Luis Fonsi - Corazones Rotos

Lola Índigo inaugura su nueva etapa musical junto a Luis Fonsi, su compañero en La Voz, con Corazones Rotos, el primer adelanto de El Dragón. El sencillo ha sido un regalo de reyes de Mimi para sus fans, por eso lo ha lanzado el día 6 de enero.

U2 - Pride (Name of love)

El legendario grupo de rock U2 avanza Pride (Name of love), el primer single del álbum Songs Of Surrender, que se publica el 17 de marzo. Se trata de una colección de 40 canciones regrabadas y reinventadas de U2 pertenecientes a todo el catálogo de la banda.

30s40s50s

Xavi Alfaro tmbién nos ha contado el nacimiento de, 30s40s50s "un supergrupo" (cuyas identidades de los miembros son secretas) que todavía no existe pero ya tiene entradas a la venta.

El misterio rodea a estas nueva banda. En su primera imagen oficial sus tres componentes posan con la cara cubierta llevando a elucubraciones sobre quiénes podrían estar detrás de esos pasamontañas.