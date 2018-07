Escucha 'My Party' de Icona Pop, una adaptación del tema de Lesley Gore

Para promocionar el lanzamiento de su álbum debut This Is... Icona Pop el próximo 24 de septiembre, el dúo lanza el buzz single My party, una adaptación libre de la canción de Lesley Gore con el mismo nombre con la colaboración del rapero Zebra Katz .

¿Qué os parece lo nuevo de Icona Pop?