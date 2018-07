Escucha 'Play hard' de David Guetta con Ne-Yo y Akon

David Guetta presenta 'Play hard' junto a Ne-Yo y Akon . Para este tema el DJ francés ha recuperado el sample de 'Better off alone' de Alice Deejay , una canción que se convirtió en un gran éxito a finales de los 90.

INLCUIDA EN 'NOTHING BUT THE BEAT 2.0'

David Guetta publicará el 11 de septiembre Nothing But The Beat 2.0, la reedición de su anterior trabajo. En este álbum se encuentra Play hard, tema que acaba de presentar el DJ francés donde colaboran Ne-Yo y Akon.

A continuación te dejamos el audio de la canción, en la que David Guetta ha utilizado la base de un gran éxito de finales de los 90: Better off alone de Alice Deejay: