Escucha The Chamber, adelanto del nuevo disco de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz lanza The Chamber, el primer single de su esperado nuevo álbum de estudio Strut. Además, el artista ha revelado la portada de su nuevo disco, con detalles exclusivos que incluyen la lista de canciones y el pseudo video de The Chamber.

El décimo disco de estudio de Kravitz, que se lanzará el próximo 23 de septiembre, es puro rock & roll y explora el deseo en todas sus formas, desde la más física a la más idealizada. Un total de 12 canciones conforman este nuevo trabajo que incluye títulos como New York City, I never want to let you down o She's a beast.

"Este disco me trajo de vuelta a un lugar de la música que me gusta mucho", dice Lenny Kravitz, "volver a los sentimientos que tenía cuando estaba en la escuela secundaria. Es un disco de rock & roll de verdad. Es crudo, tiene alma y se formó de una manera realmente rápida".

Como de costumbre, Kravitz toca la guitarra, el bajo, los teclados y la batería y percusión en el disco, y también lo ha producido. Y para los últimos retoques de Strut, Lenny Kravitz ha contado con el legendario Bob Clearmountain para mezclar el disco tal como hizo con Let's Dance de David Bowie, Tattoo You de The Rolling Stones y Born In The U.S.A. de Bruce Springsteen.

