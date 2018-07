Primera imagen del vídeo 'The Monster', de Eminem y Rihanna

Eminem ha publicado en su cuenta en Instagram la primera foto que podemos ver del vídeo de The Monster, donde colabora Rihanna. Este nuevo tema es el primer single del nuevo disco del rapero, Marshall Mathers LP 2 .

Primera imagen del vídeo de 'The Monster' de Eminem y Rihanna / Instagram

Eminem y Rihanna ya han grabado el videoclip de su nuevo tema conjunto The Monster. Lo hemos sabido por una foto que ha colgado el rapero en su perfil de Instagram, donde ambos aparecen en el set del rodaje.

Esta es la tercera vez que trabajan juntos tras el gran éxito en el que se convirtió Love the way you lie, seguida por su segunda parte Numb. Ambas canciones fueron a parar a los álbumes de la de Barbados.

En esta ocasión The Monster es el primer single del nuevo disco del rapero, Marshall Mathers LP 2, que se publicó el 5 de noviembre. Una canción mucho más pop que sus predecesoras siguiendo la misma formula en la que se combina la agresividad del rapero en las estrofas con una Rihanna sorprendentemente fresca en los estribillos.

Descárgate The Monster de Eminem y Rihanna en

A continuación puedes escuchar el tema: