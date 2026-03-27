España no será la última parada de Shakira con su gira: la artista mueve uno de sus otros conciertos a noviembre

Shakira, en el concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Detroit. | Gtresonline

Shakira planeaba cerrar su gran gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en España, con una residencia de conciertos en Madrid que ya suma 11 shows. Sin embargo, un inesperado cambio en la fecha de otro de sus espectáculos cambia los planes del tour.

Shakiraarrasa en su residencia de conciertos en Madrid, que ya suma 11 shows entre septiembre y octubre de 2026. La artista tendrá el estadio Shakira para homenajear a Latinoamérica no solo con su música, sino con todo un despliegue de actividades y gastronomía que pondrán en valor su cultura.

Y con más de 500.000 entradas vendidas se esperaba que esta residencia europea desde la capital española fuera el gran cierre que merecía Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sin embargo, la actualidad política ha hecho que la artista esté obligada a cambiar sus planes.

Shakira tenía previsto actuar en el 974 Stadium en Doha (Qatar) el 1 de abril, pero la guerra en Irán, que también afecta significativamente a los países del Golfo pérsico, impide que el show pueda celebrarse.

Ya lo señaló hace unos días Visit Qatar: "Debido a la situación actual en la región, el concierto de la gira de Shakira Las mujeres ya no lloran en el 974 Stadium de Doha ha sido pospuesto".

Ahora ya conocemos la nueva fecha: el concierto de Shakira en Doha será el 18 de noviembre, después de los shows planeados en Madrid. " La venta de entradas permanece abierta y todos los tickets ya adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha", comparte la organización de Qatar.