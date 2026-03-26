Laura Pausini explica por qué eligió 'Antología' de Shakira para su disco 'YO CANTO 2'

Laura Pausini y Shakira, en los Latin Grammy de 2023 | Getty Images

Laura Pausini versiona Antología en YO CANTO 2. La cantante italiana no dudó al elegir este tema de Shakira para su recién lanzado disco homenaje a la música en español.

"Lo elegí por una razón clara aunque tenía varios títulos de Shakira que quería sacar", ha contado en una reciente entrevista. "Antología salió en 1995 que es un año yo pasé entero en Latinoamérica mientras promocionaba mi primer disco (...) Recibí mi primer impacto con el público de América Latina y en la mayoría de televisiones y radios a las que iba también estaba Shakira. Ella cantaba casi siempre esta canción", ha añadido.

"No la dedico a nadie aunque debo decirte que sé por quién la escribió"

"Esa canción es mágica pero la elegí exactamente por eso. Es un recuerdo mío personal. No la dedico a nadie aunque debo decirte que sé por quién la escribió. Yo he tenido una historia muy similar a ella. De alguna manera también dentro de esta canción existe mi existencia, pero sinceramente yo la canto por los recuerdos que tengo con ella".

Laura Pausini asegura en la entrevista que es gran fan de Shakira por su gran personalidad vocal. "Coincido mucho en ella en lo que dice y piensa y me gustan mucho las artistas que tienen una voz un poco diferente, que no copian a nadie", explica y asegura que le hubiese gustado hablar con la cantante, con la que coincidió en los Latin Grammy 2023 de Sevilla, para saber su impresión el tema.

El mensaje de Shakira a Laura Pausini

La intérprete italiana no pudo hablar con Shakira ni antes ni después del lanzamiento, pero la colombiana quiso hacerle llegar un mensaje sobre su versión a través de redes sociales.

Pocos días después de salir el disco, la intérprete de Antología compartió unas palabras de agradecimiento a través de Instagram Stories. "Gracias por este honor que me haces. Tu voz en Antología es sublime. Latinoamérica te ama y yo incluida. ¡Te llamo por privado! ❤️", señaló en su mensaje.

La historia detrás de 'Antología' de Shakira

Shakira compuso Antología cuando solo tenía 17 años y no se puede decir que sea una canción de desamor al uso. Es una canción casi de agradecimiento a la persona junto a la que descubrió qué es el amor. Dicen que esa persona es Óscar Ulloa, el que fue su primer novio cuando tenía 15 años.

Para amarte

Necesito una razón

Y es difícil creer

Que no exista una más que este amor

Sobra tanto

Dentro de este corazón

Que a pesar de que dicen que los años son sabios

Todavía se siente el dolor

Porque todo el tiempo que pasé junto a ti

Dejó tejido su hilo dentro de mí

Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos

Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo

Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos

Con tus tantos dulces besos repartidos

Desarrollaste mi sentido del olfato

Y fue por ti que aprendí a querer los gatos

Despegaste del cemento mis zapatos

Para escapar los dos volando un rato

Pero olvidaste una final instrucción

Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor

Y descubrí lo que significa una rosa

Y me enseñaste a decir mentiras piadosas

Para poder verte a horas no adecuadas

Y a reemplazar palabras por miradas

Y fue por ti que escribí más de cien canciones

Y hasta perdoné tus equivocaciones

Y conocí más de mil formas de besar

Y fue por ti que descubrí lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar