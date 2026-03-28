¿Cuántas entradas ha vendido Shakira en Madrid? Comparativa con Bad Bunny y Karol G

Shakira en Miami con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Kevin Mazur / Getty Images para Live Nation

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour pasará por Madrid entre septiembre y octubre de 2026 en el Estadio Shakira, un recinto temporal que se construirá para la residencia europea de la colombiana. Aunque Shakira anunció en un principio tres fechas en la capital española, fue añadiendo más espectáculos hasta llegar a un total de 11, uno más respecto a lo anunciado por el alcalde de Madrid.

Los números de Shakira y Bad Bunny

Shakira ya ha roto el récord de Bad Bunny, que celebrará diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid entre mayo y junio de 2026. La cantante hará uno más. Sin embargo, cabe destacar que la residencia del puertorriqueño en Madrid no será su única parada en España, pues también actuará dos veces en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La colombiana solo ha fijado conciertos en Madrid a nivel europeo.

Pero ¿cuántas entradas ha vendido cada artista latinoamericano? Según Live Nation, Bad Bunny vendió más de 600.000 tickets con sus 12 fechas en Madrid y Barcelona en menos de 24 horas. De hecho, colgó el cartel de "sold out" en poco tiempo.

Por su parte, Shakira todavía no ha agotado las entradas para sus conciertos en Madrid —aún se pueden adquirir localidades a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés—. Sin embargo, cuando anunció las dos últimas fechas, ya llevaba vendidas 450.000 entradas en pocas horas, según Europa Press. Si cuelga el cartel de "sold out", habrá vendido un total de 550.000 tickets, teniendo en cuenta que el aforo del Estadio Shakira es de 50.000 personas.

Recreación del Estadio Shakira | Live Nation

Comparativa con Karol G

Karol G es otra de las artistas colombianas más exitosas del momento. En su caso, consiguió vender unas 240.000 entradas para sus cuatro conciertos seguidos en el Santiago Bernabéu de Madrid, celebrados en julio de 2024. Esta hazaña le permitió batir el récord de tickets vendidos por una cantante en España en días consecutivos, superando a Coldplay o Taylor Swift.

Shakira acogerá a más del doble de personas en su residencia en Madrid, pero no superará este récord de Karol G al celebrar sus conciertos en días no consecutivos. La cantante de Loba actuará en España entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Las 11 fechas de Shakira en Madrid