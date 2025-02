Los espectaculares invitados para el 50 aniversario de 'Saturday Night Live'

Los aficionados a los programas de humor están de enhorabuena. Saturday Night Live, el programa referente a nivel mundial en la materia, cumple 50 años y lo celebra por todo lo alto.

El show, retransmitido por la cadena estadounidense NBC, ha decidido llevar a cabo una emisión especial de cara al fin de semana, reprogramando el primer episodio, emitido en 1975, el sábado 15 de febrero. Mientras, el nuevo programa especial SNL50: The Anniversary Celebration será emitido el domingo 16 de febrero.

Este cambio en el programa pretende conmemorar la fecha y demostrar cómo ha evolucionado el formato y el humor durante los últimos 50 años. Además, de cara al nuevo episodio retransmitido desde el icónico Estudio 8H del Rockefeller Center de Nueva York, SNL contará con algunos de los mejores invitados del show.

Los invitados a 'SNL50: The Anniversary Celebration'

Entre los nombres confirmados de cara al aniversario, destacan algunos de los actores y las celebridades más destacados de la historia de SNL. Es el caso de Adam Driver, Ayo Edebiri, Dave Chappelle, John Mulaney, Kim Kardashian, Martin Short, Paul Simon, Pedro Pascal, Peyton Manning, Quinta Brunson, Robert De Niro, Scarlett Johansson, Steve Martin, Tom Hanks o Woody Harrelson.

Por supuesto, el programa también contará con artistas de gran prestigio en la música, aunque no se ha confirmado si actuarán o no. Ellos son The Backstreet Boys, Paul McCartney, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Post Malone, Bad Bunny, Jack White, Miley Cyrus, Robyn o Bonnie Raitt.