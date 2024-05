Dua Lipa protagoniza SNL regalando carcajadas y actuaciones

Te interesa Rosalía acapara la atención en el show de Jimmy Fallon

Dua Lipa se encuentra en promoción de su nuevo álbum, Radical Optimism, y como la estrella mundial que es, está pisando los shows y escenarios más importantes de todo el mundo.

Uno de los más icónicos es el plató del veterano programa de humor estadounidense Saturday Night Live, donde la británicoalbanesa ha sido la invitada y anfitriona del último episodio.

Como es habitual con quienes ejercen el rol de anfitrión en SNL, Dua Lipa ha dado interpretado un monólogo en el que las risas del público, entre quienes se encontraban sus padres, han sido constantes con referencias a sus memes más populares, su reciente trabajo musical o las diferencias entre su inglés británico y el del país norteamericano.

Como no podía ser de otra forma, Dua Lipa ha cantado en directo uno de los grandes éxitos incluido en su último álbum: Illusion, la canción, cuyo videoclip fue grabado en las barcelonesas piscinas municipales de Montjuic.

También ha regalado al público del programa la primera puesta en escena de Happy For You, el tema que cierra el disco Radical Optimism. Con un outfit totalmente distinto al de su anterior actuación, la londinense ha deslumbrado no sólo por su brillante vestido, sino por la interpretación llevada a cabo en compañía de una banda y un numeroso coro.

Dua Lipa también ha sido la protagonista de varios sketches del programa, demostrando que la interpretación y el humor no se le dan nada mal.

Ya sea como una primera cita obsesiva, una ejecutiva exigente, una fiel enfermera o incluso explicando el último beef entre Drake y Kendrick Lamar, la cantante exhibe sus dotes actorales.