"Espejito, espejito…": Adele se encuentra con una adorable versión en miniatura de sí misma

La vuelta de Adele a los escenarios en su residencia de Las Vegas está dejando highlights cada semana. Hace apenas unos días se viralizó su reivindicativo mensaje para la comunidad LGTBIQ+, aunque todo apunta a que se originó por un malentendido, y regaló uno de los mayores halagos posibles para la joven estrella Sabrina Carpenter.

En este caso, la diva británica ha brindado a una pequenísima versión de sí misma un recuerdo inolvidable. "Adele se detuvo a conocer a "mini Adele" ¡No hace falta decir que Valentina y yo tuvimos nuestro sueño hecho realidad!", ha escrito Alexandra Arguell, madre de la pequeña, en su perfil de Instagram.

Un conmovedora escena que se produjo cuando la artista se encontraba en plena interpretación de When We Were Young -¡Y yan joven!-, que no pudo resistirse a detener su camino para saludar a la niña y dedicarle un sonoro "me encanta tu vestido" en directo.

Un mágico momento para el que madre e hija parecen haber dedicado bastante esfuerzo, ya que también publicaron un vídeo en el que se mostraba el vestido original de Adele en el que se habían inspirado para engalanar a la joven Alexandra.

Hay que recordar que Adele ha expresado en varias ocasiones su deseo de tener una hija, como el pasado mes de mayo, cuando confesó encontrarse "desesperada por tener una niña", y seguro que este momento solo ha aumentado esas ganas.