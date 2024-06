"Pienso en eso siempre": La experiencia de Dua Lipa con Katy Perry en un concierto que le cambió la vida

Dua Lipa ha desvelado la razón por la que termina sus conciertos con la canción I wanna dance with somebody de Whitney Houston, y tiene que ver con una anécdota con Katy Perry que vivió con 15 años.

Katy Perry está de actualidad: la cantante lanza un nuevo single después de muchos años al margen de la música y, además, Dua Lipa ha contado el vínculo tan fuerte que tiene con su compañera de profesión.

La artista de Phisical, que está en plena gira del Radical Optimism Tour, ha desvelado en el podcast Las Culturistas la razón por la que cierra sus shows con una canción que le recuerda a la cantante de Hot n Cold.

"Fui a un concierto de Katy Perry cuando tenía 15 años. Llegué temprano para estar al principio de la cola y estar en primera fila", ha relatado, haciendo referencia a que se trataba de la gira California Gurl.

Ese concierto le cambió la vida, porque la artista tomó una decisión que la incluyó directamente: "Hubo un momento en el que Katy subió gente al escenario a bailar con ella".

Como pudo, la londinense se abrió paso entre el resto que intentaba escalar hasta el escenario, y fue una de las escogidas. El podcast ha rescatado el vídeo en la que se ve a una joven Dua Lipa disfrutar con su ídolo.

Una canción que le marcó

"Yo bailaba con la canción de Whitney Houston I wanna dance with somebody, y ahora cada vez que me bajo del escenario y acaba el show esa es la canción para que la gente siga bailando al final", ha revelado.

La cantante de One Kiss ha expresado que su visión de los conciertos ha cambiado por esa experiencia de adolescente: "Es genial porque cada vez que me bajo del escenario mi gente me envía vídeos de gente en el público continuando con el baile y la fiesta, y eso es algo que Katy Perry trajo a mi vida".

"Pienso en eso siempre, siempre que suena esa canción pienso en ese momento, cuando tenía 15 años y ocurrió", ha dicho, nostálgica. Además, Dua Lipa ha desvelado que Katy Perry es conocedora de esa anécdota.