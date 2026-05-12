Espido Freire compara 'Euphoria' con la literatura rusa del siglo XIX: "El mundo adulto se cae a pedazos, droga, ansiedad, porno..."

Espido Freire se atreve a encontrar similitudes entre la serie Euphoria con Guerra y paz de Tolstói en Cuerpos especiales : "Pierre va perdido por la vida buscando un sentido a algo que no tiene, Rue también. Pierre bebe y se destruye, y Rue también, pero con químicos".

Espido Freire aterriza una semana más en Cuerpos especiales, y esta vez la actualidad manda: la escritora ha comparado la serie Euphoria con la literatura rusa del siglo XIX.

"No hay nada nuevo bajo el sol, Euphoria es Guerra y paz", ha sentenciado la colaboradora del anti-morning show, pues "ambas hablan de lo mismo, de jóvenes guapísimos, emocionalmente descontrolados porque creen que el mundo se acaba porque alguien no te ha contestado un mensaje".

Guerra y paz de Tolstói trascurre cuando Napoleón invade el país, y mientras tanto "los protagonistas se enamoran, beben, sufren porque alguien los ha mirado mal en un baile...". "En Euphoria ocurre exactamente igual, pro eso nos engancha: el mundo adulto se cae a pedazos, droga, ansiedad, porno, redes sociales, violencia, soledad, capitalismo emocional...", defiende la escritora.

"Los protagonistas se enamoran, beben, sufren porque alguien los ha mirado mal en un baile..."

Freire ha pasado entonces a comparar a ambos protagonistas: "Pierre en Guerra y paz va perdido por la vida buscando un sentido a algo que no tiene, Rue también. Pierre bebe y se destruye, y Rue también, pero con químicos. Pierre cree constantemente que ha encontrado la respuesta definitiva a su existencia, Rue lo mismo, pero cinco veces por episodio".

Freire ha pasado a hablar del perosnaje de Sidney Sweeney: "Cassie es Natasha Rostova, ella en el fondo es la chica romántica que necesita sentirse querida aunque eso implique tomar decisiones dignas más bien de una orden de alejamiento". "Este personaje se enamora fatal y llora muchísimo, Cassie también", insiste la colaboradora.

También ha habido comentarios sobre el personaje de Jacob Elordi en Euphoria: "Tenemos a Nate Jacobs que condensa a todos los personajes masculinos tóxicos".

"Si Tolstói viviera hoy disfrutaría muchísimo de Euphoria, lo que pasa es que cada capítulo duraría 14 horas y Zendaya diría que la guerra nunca cambia", ha concluido Espido Freire.