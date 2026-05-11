¿Qué canciones de 'Cuarto azul' ha dejado Aitana fuera de sus conciertos de la gira?

Aitana conquista Roquetas y abre su gira más ambiciosa como una auténtica superestrella | Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Aitana ha comenzado por todo lo alto su Cuarto Azul World Tour. La artista inició su primera gira mundial en Roquetas de Mar (Almería) este 9 de mayo, donde desveló cómo serán los conciertos de este esperado tour.

La catalana lleva al escenario esa habitación en la que creció en la que se inspiró para su último disco. Con varios pisos de altura y mucho atrezzo, la artista crea un espectáculo con mucho show.

Y una de las dudas más importantes para los fans era las canciones que incluiría Aitana en el setlist de esta gira. Como suele ser habitual, la artista ha llenado el show de canciones de Cuarto azul, pero hay varios temas del disco que se han quedado fuera.

Para poder meter éxitos como Formentera, Los Ángeles y Mon amour, la cantante no ha incluido en total 4 canciones de su último disco, compuesto por 19 canciones:

¿PARA QUÉ VOLVER?

DE 1 BESO A 2 BESOS

SENTIMIENTO NATURAL

HOY ES TU CUMPLEAÑOS

La decisión ha sorprendido a muchos, principalmente por prescindir de Sentimiento natural, el tema de Aitana con Myke Towers que se presentó como un single de Cuarto azul con videoclip incluido. Tampoco ha entrado su colaboración con Ela Taubert, una buena amiga de la catalana. No obstante, esta decisión no es definitiva y puede que en algún concierto la artista añada estos temas.

Setlist de 'Cuarto Azul Worl Tour'