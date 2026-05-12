Cómo comprar entradas para el nuevo concierto anunciado de Shakira en Madrid: precios y preventa

Shakira quiere hacer de Madrid la capital de la música latina entre septiembre y octubre de 2026 con una residencia propia que promete ser una experiencia inolvidable para sus fans.

Como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la intérprete de Loca elige España para dar varios conciertos en un estadio construido concretamente para ella, y a falta de fechas Shakira sorprendía hace unos días al anunciar su duodécimo show en Madrid.

Después de arrasar en el multitudinario concierto de la playa de Copacabana, la cantante hizo oficial su nombre como encargada del himno del Mundial de Fútbol de 2026. Y casi a la par se desveló que el viernes 9 de octubre de 2026 Shakira también dará un concierto en la capital española, en la que se presenta como la antepenúltima fecha —por ahora— de su estancia en nuestro país.

Te contamos todo lo que tienes que saber para no quedarte sin entradas de este nuevo show, ¡así que apunta!

La preventa del nuevo concierto de Shakira

Este martes 12 de mayo a las 10:00 horas comienza la preventa para conseguir las entradas para ver a la colombiana en el concierto el 9 de octubre. Para acceder a la preventa te tendrías que haber registrado en LiveNation , y será en la promotora donde habrá que acceder para comprar los tickets.

Como siempre, el consejo es haberse registrado los días antes y el martes acceder a la web antes de la apertura de taquilla. Se puede acceder a la sala de espera virtual a partir de las 9:30 horas.

La venta general del concierto

Por si no ha habido suerte en la preventa de entradas, hay una segunda oportunidad para conseguirlas: la venta general es el miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas.

En este caso las entradas se podrán adquirir a través de LiveNation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

¿Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Shakira?

Los precios de las entradas del concierto del 9 de octubre son los mismos que los de los otros 11 shows programados:

Front Stage - 181,5 euros

Pista general - 119 euros

Terraza - 158,5 euros

PL1 Grada - 158,5 euros

PL2 Grada - 136 euros

PL2 PMR - 136 euros

PL3 Grada - 96,5 euros

PL4 Grada - 73,5 euros

VIP 1 - 464,5 euros

VIP 2 - 328,5 euros

VIP 3 - 498,5 euros

VIP 4 - 345,5 euros

VIP 5 - 600 euros

VIP 6 - 1.000 euros

Todos los precios incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables aunque hay que añadir a todos 2 euros por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas)..