Yunez Chaib: "Corderito' tiene momentos divertidos pero no es un libro para hacer risa"
Yunez Chaib ha vuelto a Cuerpos especiales como invitado. El cómico, excolaborador del morning de Europa FM, se ha sentado al otro lado de la mesa para presentar Corderito, su primera novela cuyo protagonista bebe de sus experiencias. "Me daba cosa hacer una autobiografía porque tengo 31 años y me van a pasar muchas más cosas", ha contado a Eva y Nacho.
"Está muy inspirada en un año de mi vida pero no lo llamo biografía porque no tiene ni mi nombre ni mi estructura familiar", ha matizado el monologuista que prefiere definir Corderito como "la historia de un chaval de primero de la ESO". En cierto modo, son los recuerdos de su infancia transformados en novela.
"Tiene mucho que ver conmigo pero hice el ejercicio de alejarme del protagonista para poder escribirlo", ha continuado el autor que reconoce que le da pudor referirse al personaje como si fuera él.
Yunez Chaib trae la historia de Abde, el hijo de inmigrantes marroquíes que crece en la España de los años 2000. "Me daba cosa hacer una autobiografía porque tengo 31 años y me van a pasar muchas más cosas", ha apuntado sobre el libro que escribe en tono mucho más serio de lo habitual. "Tiene momentos divertidos pero no es para hacer risa obligatoria", ha añadido alejando la historia de los monólogos en los que suele mezclar las referencias a su vida con chistes.
El ahora escritor invirtió un año y medio en escribir el libro que Berto Romero leyó en solo cuatro días. "Le gustó mucho, me puso una frase y todo", ha señalado.
"Es tierna, emocionante, cruda, bonita, sincera y graciosa. Gracias, Yunes", dice Berto refiriéndose a él con otro nombre diferente al artístico. "Hace dos años me enteré de que mi nombre tenía que acabar en S pero termina en Z por un error en el registro cuando me incluyeron allí", ha contado el cómico para luego bromear: "Ahora todas las palabras con z me confunden muchísimo".
Además de Berto, otras personas cercanas a Yunez están colaborando en la promoción del libro. "Las presentaciones las estoy haciendo con amigos y amigas. En Manacor la presentación es con mi profesora de literatura castellana de segundo de bachillerato", ha contado sobre el evento que tendrá lugar este sábado 16 de mayo.
"Yo fui un poco caso perdido y recuerdo que una vez me pilló apuntándome cosas en una novela y me echó una peta. Me dijo En los libros no se escribe. Me hace mucha ilusión hacerlo con ella", ha añadido.
Los eventos de presentación de libro se entremezclan con los monólogos y, en cada ciudad que visita, Yunez aprovecha para ir a alguna librería. No lo hace para colocar su nombre en primera fina, sino para dejar varios ejemplares firmados y quien lo compre se lleve una sorpresa. Es la ruleta rusa de Yunez Chaibe.