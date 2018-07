Esta Navidad suena a Leona Lewis, Kelly Clarkson y The Killers

Discos como ' Christmas with love ', ' Wrapped in red ' y ' Christmas in L.A .' dan un nuevo toque a las canciones navideñas. Incluso el tradicional Tamborilero de Raphael ha sido reversionado para celebrar que cumple 50 años.

La Navidad ya está aquí y con ella las calles se llenan de luces de colores y villancicos populares. Sin embargo, este año artistas como Leona Lewis, Kelly Clarkson o The Killers nos ofrecen una alternativa contemporánea para no caer, una vez más, en el tradicional Noche de Paz. Los discos especiales de Navidad proliferan para amenizar las fiestas y reavivar, de paso, las cenizas de carreras en declive.

De este modo, la artista británica Leona Lewis ha querido impulsar su imagen tras el fracaso de su álbum de estudio 'Glassheart' y ha grabado en Los Ángeles 'Christmas, With Love'. Un disco que combina material inédito con algunos clásicos de estas fechas como White Christmas o Ave María a los que Lewis ha dado "un toque 'motown'", según explica la artista.

También con un estilo 'rhythm & blues' ha presentado la neoyorquina Mary Jane Blige los clásicos de estas fechas, cuyas colaboraciones lo han situado en el álbum navideño más vendido de Estados Unidos. Gloria Estefan se ha atrevido con un disco "nostálgico" para escuchar mientras se prepara la cena de Nochebuena. 'The standard's' salió a la venta en septiembre, pero su íntimo espíritu es ideal para estas fiestas.

Como ellas, la ganadora de 'American Idol' Kelly Clarkson se ha sumado a esta moda con 'Wrapped in Red', un trabajo navideño del que ya se escucha un primer tema: Underneath the tree. Clarkson se atreve a revitalizar el sonido clásico de estas fechas con este disco, que viene acompañado de una bufanda, adornos para el árbol y una bola de nieve.

Un aire fresco para aquellos que busquen alternativas al tradicional Tamborilero de Raphael. Sin embargo, es este artista de Linares el que no acepta que su popular obra navideña quede en el olvido y ha versionado, junto con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, este éxito que cumple cinco décadas. Con nuevos arreglos de cuerda y viento y un sobrio videoclip, 'El Tamborilero' regresa como plato de presentación de su último álbum, 'Mi gran noche. 50 éxitos de mi vida'.

Otro de los incondicionales de estas fiestas es el conjunto Straight No Chaser, que en esta ocasión animará las veladas familiares con su último trabajo, 'Under The Influence Holiday Edition', con colaboraciones de artistas de la talla de Paul MacCartney y CeeLo Green. También Johnny Mathis, cantante "crooner" de Texas (Estados Unidos), se ha convertido en una de las voces más añoradas de la Navidad anglosajona y desde hace años no se concibe una festividad blanca sin que sea él quien se encargue de poner la banda sonora. Ahora, en 'Sending you a little Christmas', Mathis canta a dúo con grandes artistas internacionales como Billy Joel, Gloria Estefan o Susan Boyle.

También The Killers disfruta poniendo el toque alternativo a estas fiestas y este año, los de Las Vegas felicitan la Navidad con 'Christmas in L.A.' y un curioso videoclip protagonizado por el actor Owen Wilson que mezcla animación con imagen real. Además, los beneficios obtenidos por la venta de la canción irán destinados a RED, una organización que lucha contra el SIDA en África.

Pero para propósito solidario el que ha unido a Fofito y el grupo Los Inhumanos. Juntos, han formado una insólita colaboración que pretende combatir el cáncer infantil a golpe de compás. Una batalla liderada por la bandera sonora 'Que siempre sea Navidad'. También la cantante Leire (líder de La Oreja De Van Gogh) se ha unido al conjunto canario Efecto Pasillo con la canción Hecho con tus sueños, un optimista mensaje para celebrar esta festividad y con la que pretenden ayudar al Banco de Alimentos.

Por su parte, la banda de rock Bad Religion ha publicado a través de la red social de vídeos Youtube su nuevo disco navideño, 'Christmas Songs'. La cantante Lily Allen canción del grupo británico Keane que se ha empleado en el anuncio navideño de una cadena de tiendas.

De este modo, ya sea por fines solidarios o para realzar una carrera en declive, lo cierto es que la Navidad es una festividad que necesita de su propia banda sonora, como la que aportaron Mariah Carey y su 'All I want for Christmas is you' (1996) o 'Wham! con "Last Christmas', que aún siguen sonando.