"Estad atentos": Shakira pone en alerta a sus fans con su última publicación en redes

Shakira terminó 2023 con nuevos proyectos a la vista. En los últimos meses del año, la cantante colombiana empezó a hablar de un disco y una gira para el año siguiente.

La intérprete de Monotonía y Copa Vacía compartió estos planes en sus entrevistas de final de año. Sin embargo, lejos de anunciarlos, al llegar enero imperó el silencio.

Los primeros 40 días del año, la cantante se ha mantenido callada, sin mencionar ninguno de estos temas, hasta que llegó este domingo 11 de febrero y decidió publicar en redes un teaser de su nuevo proyecto.

"Estad atentos", dice el comentario de Shakira, que apunta que muy pronto habrá novedades en su página web: shakira.com

El vídeo, de escasos 10 segundos, lo forman imágenes de algunos de sus últimos videoclips junto a una música de fondo.

No hay más datos sobre estos proyectos, aunque en noviembre de 2023 dio bastante información en una entrevista con la revista ¡Hola!. "Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándolo", apuntó la cantante en la publicación, que llegó a los kioscos el día 15, un día antes de la gala de los Latin Grammy.

En esa entrevista, la intérprete añadió que su plan es que el álbum —el siguiente a El Dorado (2017)— saldría a principios de 2024 y añadió que después del lanzamiento anunciaría una gira, que definió como "la más extensa e importante" de toda su carrera.

¿Uno... o dos discos?

Shakira habló siempre de un solo disco, pero a al empezar 2024 una reseña de Billboard apuntó que los planes podrían ser otros y que, en lugar de un disco, lanzaría dos.

"Los álbumes de estudio de Shakira debería impulsar aún más a Sony en 2024", apuntó la revista haciendo levantar toda clase de sospechas entre los fans de la intérprete.

Que hablen de los discos en plural despertó todas las teorías sobre el posible lanzamiento de dos volúmenes, quizá uno en solitario y otro con sus colaboraciones más recientes. Incluso en redes sociales, muchos se animaron a buscar nombres para estos trabajos y propusieron Las mujeres ya no lloran & Las mujeres facturan. Habrá que esperar para ver si se hace realidad.