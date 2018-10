Estas son las canciones más escuchadas en la historia de Spotify

Spotify cumple diez años desde su existencia y se ha convertido en la plataforma de música en streaming más utilizada en todo el mundo. Por este motivo, han compartido un estudio con varios ránkings de canciones, artistas y álbumes más escuchados desde su apertura.

En cuanto a los artistas más escuchados, encontramos a Drake en primera posición, seguido de Ed Sheeran, Eminem y The Weeknd. Rihanna aparece en el quinto puesto seguida de Kanye West, Coldplay, Justin Bieber, Calvin Harris y Ariana Grande. Sorprendiendo que tan sólo dos mujeres estén entre los 10 artistas más escuchados.

Spotify también ha desglosado qué canción ha sido la más escuchada por año desde sus inicios en 2008, honor que le correspondió a The Killers con su éxito 'Human'. 2019 fue para The Black Eyed Peas con 'I Gotta Feeling' y en 2010 reinó la colaboración entre Rihanna y Eminem 'Love The Way You Lie'. El primer tema latino lo encontramos en 2011 con 'Danza Kuduro' de Don Omar y Lucenzo mientras que en 2012 alcanzó la cima Gotye y Kimbra con 'Somebody That I Used To Know'.

2013 fue el año de Macklemore & Ryan Lewis, que no solo arrasaron en las galas de premios sino que su tema 'Can't Hold Us' fue el tema más escuchado en la plataforma. Tampoco podía faltar otro éxito mundial, el 'Happy' de Pharrell Williams que se coronó como la canción más escuchada en 2014, puesto que ocupó 'Lean On' de Major Lazer, MO y DJ Snake al año siguiente.

El año el boom de 'Despacito' no consiguió arrebatarle a Ed Sheeran el honor de ser la canción más reproducida con su 'Shape Of You'. Tal ha sido el éxito del británico que además es la canción con más reproducciones acumuladas en la historia de Spotify, liderando el ránking que te mostramos a continuación: