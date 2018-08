¿Este año ha habido 'canción del verano'? Un clásico que puede desaparecer

¿CUÁL ES LA TUYA?

Si el año pasado estaba claro que la canción del verano (y del año) fue 'Despacito', este año la cosa no ha estado tan clara. Desde marzo no ha habido artista que se precie que no haya hecho su apuesta para convertirse en la canción del verano, aunque no ha habido un consenso claro. Tony Loarces, presentador de Europa FM, nos explica por qué ha ocurrido esto.