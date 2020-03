Los movimientos de cadera de Shakira son los protagonistas del videoclip de 'La Bicicleta' con Carlos Vives

Primero fue Duele El Corazón, luego Don't You Need Somebody y ahora llega La Bicicleta. Y es que la canción de Carlos Vives y Shakira era el único éxito del verano que aún no tenía un videoclip oficial, pero la espera ha valido la pena.

El vídeo, que ha sido grabado íntegramente en Colombia, destila buen rollo y alegría, además de un ambiente veraniego lleno de fiesta y baile. En él podemos ver como Shakira y Carlos Vives encuentran la solución perfecta para escapar de un atasco: coger la bicicleta. Y esa decisión les lleva a recorrer las playas del país, descubriendo fiestas divertidísimas, partidos de fútbol improvisados y hasta la gastronomía local perfecta para las épocas de calor: el coco.

El ya conocido movimiento de cadera de Shakira no podía faltar en este videoclip, demostrando que su cuerpo parece hecho de goma y realizando algunos movimientos que nos recuerdan al twerk al más puro estilo de Rihanna.

¡Pero qué buen rollo nos da éste videoclip!