Esto es lo que pensaron Selena Gómez y Miley Cyrus cuando supieron que lanzarían single el mismo día

No existe la rivalidad entre Miley Cyrus y Selena Gomez, al menos no en la vida real.

Las artistas se conocieron hace más de una década en el set de Hannah Montana, donde Miley interpretaba a la estrella musical y Selenaa su rival directa, Mikayla. Pero esa enemistad nunca trascendió de la pantalla, ya que en realidad, siempre ha sido un apoyo para la otra.

Además, por esa época, ambas salieron con Nick Jonas, pero nunca dejaron que un hombre se interpusiese entre ellas.

El 25 de agosto de 2023 fue un día histrórico para la música, que estuvo lleno de grandes lanzamientos, entre ellos el regreso a la escena musical de Gomez conSingle Soon y de Cyrus conUsed to be Young, lo que hizo saltar las alarmas de competitividad entre los internautas, pero esa palabra no existe en el diccionario de nuestras chicas Disney.

Ahora, la fundadora de Rare Beauty ha confesado cómo fue ese momento en el que ambas supieron que estrenaban canción la misma fecha:

"Fue hace dos meses cuando supimos que íbamos a sacar single el mismo día,, la amo mucho, no fue como que pensamos en cambiar la fecha sino que", ha contado la protagonista de

Sin lugar a dudas, las artistas se admiran mutuamente y han compartido grandes momentos de su vida juntas, así que no era posible que no celebrasen sus éxitos juntas. Por ese motivo también muchos de sus seguidores esperan una colaboración.

¿Qué os parece esta amistad?