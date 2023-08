Miley Cyrus se abre en canal en 'Used To Be Young', una canción en la que reflexiona sobre su pasado

Cinco meses después de su último lanzamiento, Miley Cyrus vuelve a la escena musical conUsed To Be Young.

La canción llega este viernes 25 de agosto, una fecha clave para la intérprete, y lo hace dos días después de que compartiese en redes su letra acompañada de un texto en el que explicaba el inicio del tema: empezó a escribirlo hace dos años cuando arrancó el proceso creativo de Endless Summer Vacation, su octavo álbum de estudio que vio la luz en marzo de 2023.

"Ha llegado el momento de lanzar una canción que podría seguir perfeccionando eternamente. Aunque mi trabajo ha terminado, esta canción seguirá escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca sin terminar es parte de su belleza. Así es mi vida en este momento... inacabada pero completa", dice la cantante", escribó en el pie de foto.

Ahora, la artista ha escrito una carta en forma de canción para sus fans, en la que, durante 3:21 minutos, hace una mirada al pasado que nos ha hecho empatizar con los sentimientos que ha guardado bajo llave durante tanto tiempo.

"Esta canción trata sobre honrar quiénes hemos sido, amar quiénes somos y celebrar quiénes seremos. Me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado, y alegre al pensar en el futuro. Agradezco a mis fieles seguidores que hacen realidad mis sueños a diario. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de vuestro apoyo. Esta canción es para vosotros", ha escrito en sus redes sociales tras el lanzamiento del sencillo.

El videoclip es cautivador e hipnótico, y está marcado por un potente primer plano de Miley llorando, en el que podemos leer todas las emociones que tiene sobre su juventud en esta balada que ha escrito con el corazón en un puño, y que está llena de nostalgia de su época como exchica Disney, con guiño a la franquicia usando una camiseta de Mickey Mouse.

Una fecha especial y simbólica

Una canción tan especial como esta solo podía tener una fecha de lanzamiento: el 25 de agosto, un día históricamente importante para ella, tanto personalmente como a nivel profesional.

Además de coincidir con el lanzamiento de algunos de sus temas más exitosos como Party in the USA o Wrecking Ball, esta fecha coincide con el cumpleaños de su padre, Billy Ray Cyrus, del que se mantiene distanciada desde hace más de un año.

Asimismo, este 2023 se cumplen 10 años del lanzamiento de Bangerz, su cuarto álbum de estudio, donde vimos esa versión de ella más alocada y por la que le llovieron muchas críticas. Este disco es el que recoge la sentimental Wrecking Ball.

Letra en inglés de 'Used To Be Young' de Miley Cyrus

There's no foolin' you

I don't dress the same

Me and who you say

I was yesterday

Have gone our separate ways

Left my livin' fast

Somewhere in the past

Cause that's for chasin' cars

Turns out open bars

Lead to broken hearts

And going way too far

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

Take one, pour it out

It’s not worth cryin' about

The things you can't erase

Like tattoos and regrets

Words I never meant

And ones that got away

Left my livin' fast

Somewhere in the past

And took another road

Turns out crowded rooms

Empty out as soon

There's somewhere else to go, ooh

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

Ooh

I know I used to be crazy

Messed up but, God, was it fun

I know I used to be wild

That's 'cause I used to be young

Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young