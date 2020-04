Estopa estrena el videoclip confinado de 'Corazón Sin Salida'

El artista británico y Demi Lovato, unen sus voces en este nuevo y esperado single, 'I'm Ready', que llega con un colorido y cuidado vídeo, en el que demuestran hasta qué punto están preparados para ser amados. Además, Sam Smith anuncia que ha pospuesto el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, que finalmente no se llamará To Die For.