Profesores españoles lanzan un potente mensaje a sus alumnos al ritmo de 'Vivir' de Rozalén y Estopa

Un grupo de cerca de 150 profesores de todo el país han juntado sus voces para cantar por la esperanza y animar a sus alumnos a "mirar al cielo" y a dedicar el tiempo a quienes quieren, durante estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus . "Yo saldré de aquí, si lo creó así / Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz", dice la canción.

Al ritmo de 'Vivir', los profesores cantan, bailan y lucen carteles con la letra de la canción de Rozalén y Estopa, que se ha convertido en todo un himno estos días de confinaminto. "Quizá tenía que pasar / No es justo, pero solo así se aprende a valorar / Y si me levanto y miro al cielo / Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero", dice la letra de este tema, cargado de esperanza e ilusión por salir adelante.

En el vídeo que han compartido los profesores, felicitan a los jóvenes alumnos por lo bien que se están portando, por el esfuerzo tan grande que están haciendo "quedándose en casa", haciendo sus deberes y ayudando en las tareas domésticas.

Además de los carteles, pintados a mano con la letra de la canción y arcoiris, la canción también está interpretada en lenguaje de signos, bimodal, para que llegue a todos los alumnos.

Este es el vídeo original de la canción de 'Vivir', de Rozalén y Estopa, todo un himno de esperanza durante el estado de alerta por el COVID-19. Un tema alegre, cargado de luz, esperanza y optimismo, que nos enseña a "a valorar". "Yo saldré de aquí, si lo creó así / Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz / Me toca ser feliz".

LETRA DE 'VIVIR' DE ROZALÉN Y ESTOPA

[Estopa]

Sabes, hace tiempo que no hablamos

Tengo tanto que contarte

Ha pasado algo importante

Puse el contador a cero.

_______________________

[Rozalén]

Sabes, fue como una ola gigante

Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.

_______________________

[Estopa]

Pero sabes, sé bien que es vivir

No hay tiempo de odiar a nadie

Ahora sé reír.

_______________________

[Rozalén & Estopa]

Quizá tenía que pasar

No es justo, pero solo así se aprende a valorar.

_______________________

Y si me levanto y miro al cielo

Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero

Lo que no me aporte... lejos

Si alguien detiene mis pies

Aprendería a volar.

Y si miro a todo como niños

Los colores son intensos

Yo saldré de aquí si lo creó así

Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz.

_______________________

[Rozalén]

Sabes, he pasado mucho miedo

Este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo

Se me parte el alma y a llorar.

_______________________

[Estopa]

Pero sabes, he aprendido tanto, tanto

Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.

[Rozalén]

Pero sabes, sé bien que es vivir

No hay tiempo odiar a nadie

Ahora sé reír.

_______________________

[Rozalén & Estopa]

Quizá tenía que pasar

No es justo, pero solo así se aprende a valorar.

Y si me levanto y miro al cielo

Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero

Lo que no me aporte lejos

Si alguien detiene mis pies

Aprendería a volar.

_______________________

Y si miro a todo como niños

Los colores son intensos

Yo saldré de aquí, si lo creó así

Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz

Me toca ser feliz

Ahora soy feliz

Porque sé bien que es vivir

Ahora sí que sí.