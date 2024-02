Estopa lanza 'La Ranchera', la canción que filtró en redes sociales por error

Estopa tenía que estar centrado en su actuación para los Premios Goya 2024, pero sufrió un incidente que le ha obligado a reprogramar toda su agenda.

Los hermanos Muñoz han estrenado este viernes La Ranchera, una canción que filtraron sin querer en redes sociales, no una, sino tres veces. En el vídeo, se les podía ver en una fiesta pasándoselo bien y bailando junto a un grupo de mariachi mientras de fondo sonaba su nuevo tema, que formará parte de su disco Estopía.

El single tiene una fuerte influencia mexicana e invita a celebrar la vida y "beber hasta el amanecer".

Así fue la filtración de 'La Ranchera', el tema de Estopa

David y José no tenían previsto lanzarla de manera tan inminente y cuando se dieron cuenta de que habían cometido el error pretendieron borrar los posts de las redes sociales. ¿Qué sucedió? La cuenta de X @Cabronazi ya se había descargado el vídeo y lo compartió en la citada red con la frase 'Ya es tarde...', a lo que Estopa respondió con un sencillo "Ke cabrón".

La decisión que terminaron tomando fue adelantar el estreno a este viernes, la víspera de su esperada actuación en los Goya 2024. Lo anunciaron en Instagram subiendo el mismo vídeo que filtraron: "Lo de ayer aceleró los acontecimientos…", reconocieron.

Fecha de estreno de Estopía, su nuevo disco

Después de todo este revuelo, por fin podemos poner fecha al lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Estopía, con el que celebran el 25 aniversario de su carrera y vuelven a sus orígenes con la rumba pero también con sonidos rap, rock y rancheras.

El décimo disco de los hermanos Muñoz saldrá a la luz el próximo 15 de marzo, y ya puede reservarse en todos sus formatos. El proyecto contará con 12 canciones inéditas, entre las que se encuentra La Ranchera.

Para este disco tan especial, los artistas se han inspirado en famoso cuadro El Jardín de las Delicias de El Bosco para la portada, siendo una de las más originales de su discografía hasta la fecha.

Letra completa de 'La Ranchera'

Lara-la-la, lara-la-la, lara-la-la-la-la-la-la...

Mirando por la ventana, reinaba la media luna

En la tele no estaban haciendo nada

Era una noche cualquiera, casi perfecta

Quizá un poquito más fresca de lo que me gusta a mí

Y decidí darme un garbeo antes de dormir

Bajé las escaleras, como un coche de carreras

Rodando, mi corazón acelerando

Se extendió entre mi la noche, qué detalle

Se paró un taxi en la calle

Lara-la-la, lara-la-la, lara-la-la, lara-la-la...

Todas las noches cualquiera, que reina la media luna

Me paso por la frontera, a tomarme una

Que conozco un bar del centro, que te dejan fumar dentro

Es mi amigo el camarero y tiene buenos sentimientos

Lo conocí una noche loca antes de salir

Que nadie se llame a engaños, ya no tengo 20 años

Me he burlado del destino, y me ha salido muy bien

No ser como esos artistas, que se vuelven baladistas

Pa' que la peña se ponga a bailar lentas en la pista

Prefiero cantar corridos, que son más agradecidos

Mucho más entretenidos y te dan ganas de beber

Beber y beber, y volver a beber

Un trago tras otro hasta el amanecer

Beber y beber, y volver a beber, como si fuera la última vez

Beber y beber, y volver a beber, si el mundo se acaba

Que me encuentre bien

Beber y beber, y beber y beber, y beber y beber

Y que te folle un pez

Lara-la-la, lara-la-la, lara-la-la, lara-la-la..