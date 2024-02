Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Estopa, Beret, Mahmood, Camilo, Evaluna y más

¡Carnaval, carnaval... carnaval, te quiero!Los amantes de los disfraces están de celebración porque llega uno de los fines de semana más esperados del año, en el que cada uno es libre de vestirse de su personaje de ficción, cantante o actor favorito.

Y la mejor forma de acompañar a la fiesta es con la mejor música. Desde Europa FM queremos ayudarte y te traemos, de la mano de Xavi Alfaro, los estrenos más destacados de la semana, que van desde artistas nacionales como Estopa a internacionales como Mahmood o Camilo.

Beret se suma al artista urbano Lasso por sorpresa para el lanzamiento de Si no fuera por ti. Mahmood, el dos veces representante de Italia en Eurovisión, saca su lado más nostálgico en Tuta Gold, una canción en la reflexiona sobre su adolescencia y cómo esta ha moldeado su personalidad actual.

Y Estopa nos trae La Ranchera, un tema del que han tenido que adelantar el estreno por un descuido. Los hermanos David y Jose Muñoz subieron a redes un video con el single sonando de fondo. Sia se prepara para regresar a la música pop con su próximo disco Reasonable Woman y uno de sus temas es una colaboración con la estrella australiana Kylie Minogue llamado Dance alone.

Cerramos con la parejita de moda, Camilo y Evaluna, que han demostrado su compenetración personal y profesional trabajando juntos en Plis.

Beret y Lasso - Si no fuera por ti

¡Colaboración sorpresa a la vista! Beret ha sumado a su próximo proyecto, Si no fuera por ti, al rey de la música urbana Lasso. Se trata de un emotivo y triste single sobre desamor, en el que reconocen que serían incapaces de hacer tareas tan comunes como trabajar o ligar porque están pensando en dicha persona. Les ha dejado una huella importante y será difícil que la borren.

Si no fuera por ti nació en un estudio de la ciudad de Miami, luego de un encuentro entre ambos artistas en una sesión de composición en donde dieron con este medio tiempo convertido en power ballad con un potente y pegadizo estribillo que se atornilla en la cabeza y se repite una y otra vez sin posibilidad alguna de pensar en otra cosa que no sea 'Si no fuera por ti'.

Este lanzamiento prueba el poder transformador de la música cuando se unen dos mentes creativas excepcionales.

Mahmood - Tuta Gold

Mahmood, quien fuera representante de Eurovisión de Italia en 2019 con Soldi y en 2022 con Brividi, se abre en canal y muestra el lado más profundo de su alma en Tuta Gold. Hace una reflexión sobre su adolescencia y recuerda aquellos episodios desagradables que le persiguen como el bullying, insultos racistas o la complicada relación con su padre.

En Tuta Gold, el rapero reconoce que el pasado le ha marcado el presente y quiere dejar atrás todo esto. Apela al crecimiento personal y la lucha contra las emociones.

Estopa - La Ranchera

Los hermanos Estopa nos han regalado un estreno musical por culpa de un error. Subieron por una equivocación un video en redes sociales donde se escuchaba de fondo una canción con influencias mexicanas, La Ranchera, y cuando esto comenzó a viralizarse, no tuvieron más remedio que adelantar la fecha de publicación.

En el vídeo, David y José lo daban todo con un grupo de amigos mientras suena el sencillo en el que sonaba lo que parece el estribillo de la canción en el que cantan: "Beber y beber... un trago tras otro hasta el amanecer... ". El tema relata sus correrías por las calles de Barcelona y cuenta con un videoclip dirigido por ellos mismos, siendo su debut en este campo.

Forma parte del próximo disco de los hermanos, Estopía, que sale el 15 de marzo y está formado por 12 canciones. Se trata del tercer tema que conocemos de este nuevo álbum, tras la publicación de El día que tú te marches yLa Rumba del Pescaílla.

Una vuelta a los orígenes de la banda que conquistó nuestro país hace 25 años: un sonido que lleva la rumba por bandera, pero que también juega con otros géneros, como el rock, el rap o la ranchera.

Sia y Kylie Minogue - Dance alone

Sia va de la mano con la superestrella australiana Kylie Minogue para el segundo adelanto de su próximo disco Reasonable Woman. La colaboración, Dance alone, supone un regreso al pop más puro con una festiva letra que invita a quererse a uno mismo.

No hay mucha información sobre el álbum, aunque sí sabemos que sale el 3 de mayo y una de sus compositoras y productoras es Rosalía, según publicó Billboard. Forman parte también otros nombres como Jesse Shatkin, Greg Kurstin, Jim-E Stack, bülow y Mark “Spike” Stent. Incluso se ha sumado Benny Blanco, el cantautor y productor musical que está saliendo con Selena Gomez.

Camilo y Evaluna - Plis

Camilo y Evaluna comparten su vida, una hija y hasta la profesión. Los dos son cantantes y han trabajado juntos en varias ocasiones, como en Índigo, Por primera vez o Machu Picchu. Dos años después, unen voces en Plis y cantan al amor romántico y ese lugar especial que cada pareja tiene, que la saca de la rutina diaria y que les brinda felicidad, paz y alimenta la relación. En el videoclip, Evaluna utiliza un vestido de novia.

El estreno tropical no viene solo, ya que el colombiano anunció en redes sociales que saldrían otros dos sencillos -en el EP UN- con su chica: Gordo y No se vale. Los tres temas fueron grabados en bloque completamente en vivo con una banda de músicos y coristas, con letras que hablan de desamor y amor acompañadas de diversos sonidos como la salsa, el son y una fusión tropical. Una vez que escuchas los temas se quedan impregnados en la mente y no puedes dejar de cantarlos ni bailarlos.

La noticia viene de la mano del rumoreado segundo embarazo de Evaluna.

